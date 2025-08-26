Europa: ¿de centro de decisiones a lugar de vacaciones?

La República Federal de Alemania ha hecho públicos los datos del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre. No son halagüeños: una disminución del 0,3% en comparación con los tres meses anteriores. Se trata de una caída más pronunciada que el decrecimiento inicial del 0,1% pronosticado a principios de año por Destatis, la Oficina Federal de Estadística.

Dicha reducción se ha debido principalmente a la contribución negativa de las exportaciones, que retrocedieron un 0,1% en comparación con el crecimiento del 2,5% observado en el trimestre anterior. Este cambio ha reflejado una contracción de las exportaciones de bienes del 0,6%, mientras que las exportaciones de servicios aumentaron un 1,4%. A la par, las importaciones de bienes y servicios aumentaron significativamente, en un 1,6%.

Analizando fríamente las estadísticas (y más desde una perspectiva española), hay un aspecto que nos podría dar que pensar: la crisis del consumo que parece vivir nuestro principal emisor de turistas. Efectivamente: si bien a niveles macro, el consumo en Alemania ha mostrado un aumento del 0,3% durante el segundo trimestre de 2025, no se puede decir lo mismo del doméstico. Que ha aumentado un 0,1%. Simbólico. Son guarismos de casi recesión.

Comparando estos números con los de otras economías de la Unión Europea, el desempeño de Alemania es, de largo, uno de los menos lucidos. Mientras España logró un crecimiento del 0,7% y Francia un 0,3%, Italia se contrajo un 0,1%. — otro lunar en el club comunitario—, mientras en conjunto la UE experimentó un crecimiento del 0,2%. Estados Unidos, por su parte, se anota un meritorio crecimiento del 0,7%. Achacable en gran parte a las ventas anticipadas de productos USA a terceros países ante la próxima ejecución de los aranceles comerciales impuestos por la administración Trump.

Ahora bien, los empresarios españoles harían bien en preocuparse si analizan la información referente al empleo alemán durante el último trimestre. Ciertamente, el número de personas empleadas en la economía alemana creció ligeramente -10.000 trabajadores (0%)- respecto al segundo trimestre de 2024. Pero no es menos cierto que el volumen de trabajo disminuyó un 0,5% en comparación con el mismo período del año anterior —como sectores «tocados», se observan descensos en el empleo dentro de la industria manufacturera y la construcción—. Lo que es equivalente a menos horas por persona empleada. Mientras que la productividad por persona empleada registró una disminución del 0,2% respecto al mismo trimestre del año anterior. Una de las razones de tal situación la podríamos localizar muy lejos, en Asia: la competencia del coche eléctrico chino está hundiendo a las vacas sagradas del sector.

Desgraciadamente, el caso alemán no es aislado. En Francia, su industria automovilística parece haber entrado en quiebra técnica: los galos han dejado de comprar «Espaces» o «5008». Como mínimo, como antaño. Por ello, las grandes marcas están ejecutando ERES. Lo mismo que la mayor empresa de «retail» europea, con sede en Toulouse y diversos establecimientos en España. Más despidos. En Italia, el mayor grupo de automoción mundial está cerrando factorías enteras. No tan sólo son las cuatro ruedas las que sufren: la hasta hace no tanto poderosa industria farmacéutica europea tiembla ante el dinamismo de sus homólogas brasileñas e indias. Muy favorecidas ambas por la diferencia de salarios entre Europa y las antes citadas, justo es reconocerlo.

Todo ello puede darnos una idea por dónde podría ir la siguiente temporada turística en España. De entrada, (y si los siguientes trimestres no mejoran), podríamos encontrarnos una afluencia menor de turistas alemanes, italianos y muy probablemente ingleses. O, como mínimo, de un nivel adquisitivo diferente al que estábamos acostumbrados hasta ahora. Quizás más dispuestos a pagar hoteles económicos que no cuatro estrellas. Y - ya lo estamos viendo este año - más proclives a comprar la comida en un supermercado que no consumir en un bar. Es posible que las bravas más cerveza a quince euros tan sólo tengan salida ante un determinado público. La pregunta es si dicho nicho - el de los Rockefeller, Hilton, Ma o Bezos - querrá seguir compartiendo su paraíso con el hijo del jardinero o se irá a otro lugar, de clima más amable y vías menos atestadas. Donde no se mezclen «targets» clientelares con tanta vehemencia como en estos momentos ocurre en España durante dos meses al año.

Sea como sea, es un cambio de paradigma: la centralidad económica gira hacia Oriente…e incluso África. La pregunta que nos deberíamos hacer es si el Viejo Continente tiene margen para reciclarse o se encamina hacia una decadencia operativa. Centrando su Balanza de Pagos en el Turismo. Una inmensa Florida para asiáticos y americanos pudientes…quienes querrán pagar donde se ecncuentren a gusto. No donde se les imponga. Ventajas de poder pagar un «jet».