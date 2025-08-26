Aceite para urbanitas

No hay día en Mallorca sin una noticia sobre una falsedad. Y eso que no hablamos de políticos, siempre tan sinceros.

La isla es una mina de oro para algunos y un hormiguero para muchos más. Existen avispados, por no llamarlos delincuentes, que participan en este lucrativo mercado haciendo trampas. Venden, ofrecen, suministran productos falsos o, simplemente, inexistentes.

En el animado serial veraniego de engaños, ha destacado uno basado en el candor de los urbanitas que buscan en agroturismos la Arcadia perdida. Ingenuos turistas, con un nivel económico alto, se van a una casa rural que les promete una experiencia gastronómica reconfortante, basada en productos de cosecha propia, naturaleza pura. El caso es que el aceite de oliva extra virgen de la supuesta tafona doméstica no era más que líquido de garrafón, de calidad inferior y envasado en la Península. La carta también incluía verduras del huerto ecológico que, casualmente, estaba en el supermercado y no en la possessió . También se servían alimentos de kilómetro cero cuando procedían de vaya usted a saber dónde. Todo un tingladillo para incautos.

No hay semana en la que los distintos cuerpos policiales emprendan una operación contra la venta de ropa, relojes y complementos de vestir imitación de marcas famosas y de lujo. Es un comercio a plena luz del día o bien entrada la noche, tras cenar copiosamente en el hotel. Souvenirs, mercadillos y vendedores ambulantes ofrecen bolsos, joyas, camisetas de fútbol, zapatillas y miles de cosas más muchísimo más baratas que las auténticas.

El que compra conoce el embuste, pero le gusta lucir complementos de una alta gama inalcanzable. «Total, sean buenos o chungos, van a durar lo mismo», piensa.

La industria del plagio es muy poderosa. Cuenta con naves, comerciales y una amplia red de ventas. Los productos llegan de la China en contenedores. Hace poco, en una macrooperación de la Guardia Civil en Palma y Calvià, se destacó la gran calidad de los envases de los productos de imitación, casi igual a los originales. Vamos, que dan el pego.

El eslabón más débil es el de los llamados manteros, los chicos africanos que se pasean, cargados como un árbol navideño repleto de adornos, por zonas turísticas.

La Policía Local intenta combatir esta economía sumergida mediante redadas en la Playa de Palma o los aledaños de la Seo. Hace unos días se llenó un camión con género requisado. Algunos manteros consiguieron escapar porque les dieron «el agua». El subinspector Morey reconoció que «está claro que no vamos a acabar con la venta ilegal, pero con estas intervenciones intentamos contener la ocupación de las calles y reducir en lo posible la actividad». Realismo ante todo.

Los comerciantes legítimos se quejan, muy a menudo (y con razón), de esta competencia desleal, tan habitual en nuestras calles y en internet.

La nueva Ordenanza Cívica de la ciudad tipifica como falta leve la adquisición de productos a vendedores no autorizados. El Ayuntamiento ya ha cursado 23 sanciones a otros tantos infractores. Es ponerle puertas al campo. También sería una imagen nefasta perseguir a turistas que, en bermudas y camiseta, se compran, alegremente, unas gafas de sol de pega.

Un asunto más delicado es la fabricación y utilización dinero falso. Esta temporada se han dado varios casos de visitantes extranjeros que pagaban su borrachera en Magaluf con billetes de 50 y 20 euros no salidos de los bancos emisores. A algunos los han pillado. Se les caerá el pelo. Es un delito grave.