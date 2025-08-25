Quedan hitos kilométricos en Palma

Los hitos kilométricos que se empezaron a instalar en España en la década de 1940 y que estaban hechos con piedra, cemento u hormigón se distinguían entre sí por tres colores distintos: rojo para las carreteras nacionales, verde para las comarcales y amarillo para las locales. Han formado parte de nuestro paisaje durante decenas de años y hay que dar gracias a que, en nuestra Comunidad, se hayan mantenido la mayoría, aunque actualizándolos al clavarle placas reflectoras con nuevas numeraciones.

Deduzco, de los poquísimos mojones indicadores de kilómetros, ya históricos, que quedan en Palma, que en la isla no existían carreteras nacionales, solo comarcales y locales. Lo digo porque los únicos dos vestigios que he encontrado en la calle Aragón, están presididos por el color verde. Y la entonces llamada carretera de Inca era, sin duda, la más importante y transitada de la isla. Así que aquí solo llegábamos a comarca y granito no tenemos, por lo que el hormigón es el material, de mucha calidad, por cierto, con el que se hicieron.

El origen de esos indicadores está en la instrucción de carreteras del Plan Peña, acabada la Guerra Civil. En el Boletín del Estado en que se recoge la instrucción se especifica el material, las dimensiones y la forma de toda la señalización de carreteras. Concretamente, los llamados allí postes kilométricos serían de forma prismática recta, con la base en forma de triángulo equilátero biselado y rematadas mediante un sombrerete semiesférico. En cuanto a sus dimensiones, tendrían una altura de 0,80 m y una base de 0,60 m de lado —0,50 m una vez biselados— para cada una de las tres caras. El sombrerete sería del color correspondiente (rojo, amarillo o verde), el número de la carretera de color blanco sobre un rectángulo del mismo color que indicaba la categoría de la vía, y las cifras correspondientes al punto kilométrico de color negro y una altura de 15 centímetros. Los mojones se colocarían en el lado derecho de la vía, con la cara trasera paralela al trazado y las otras dos, pintadas, indicando el punto kilométrico contado desde el origen.

De niña, cuando salíamos a la carretera con nuestro Seat 850, me era fácil entender de distancias porque los hitos kilométricos marcaban cuánto nos separaba del centro de la ciudad. En Mallorca, fuéramos a donde fuéramos sabía si estaba a 32, a 17 o a 70 kilómetros del centro de Palma. Bastaba mirar por la ventanilla y fijarse en el mojón con el número correspondiente. O al menos eso creía yo. Con el tiempo descubrí que eso era así si circulábamos por carreteras principales; si íbamos por las secundarias, ya no entendía bien cuál era la referencia.

He descubierto, navegando por Internet, que en muchas poblaciones el hito kilométrico es objeto de culto. Un elemento que algunos protegen y adoptan como emblema.

En Mallorca no han desaparecido más que de las carreteras ampliadas, que son muchas, por supuesto de la de Campos. En el resto de vías se mantienen y, aunque modificados, aún cumplen su función y nos ayudan a respetar nuestros recuerdos comunes.

Lo de señalizar las distancias en los caminos no es invento reciente. Quedan muy pocos restos, pero algunos, de cuando se marcaban las millas o las leguas en épocas remotas y deberían conservarse y ponerse en valor como auténticos tesoros que son.

En Jaén, en un tramo obsoleto de carretera, se ha creado el Centro de Interpretación de la Caminería, en el que se exponen, al aire libre, una extensa colección de los distintos hitos que han orientado por los caminos a lo largo de la Historia, desde los más habituales a otros más singulares, algunos casi únicos. Le prometo una visita.

Volviendo a Palma; estaría bien respetar en su lugar original los escasos restos de la señalización de carreteras que nos quedan. En la foto ven el del número 110 de la calle Aragó. Pronto ese edificio se demolerá. El poste kilométrico se ha ganado el derecho a permanecer, igual que aún se conserva el que indica el kilómetro 4 en la misma vía. Por favor que a nadie se le ocurra quitarlos. Se han mantenido por casualidad igual que se mantuvo durante un tiempo uno maravilloso con indicación amarilla que había sobre la acera ante el Hospital Psiquiátrico. No molestaba a nadie, pero un buen día se esfumó. Me llevé un disgusto.

Sin embargo, hace poco, para compensar, me topé con un poste hectométrico que había pervivido adosado a la fachada moderna de un supermercado. Han visto qué nomenclatura más precisa, lo he sacado de la Instrucción Peña. Eran las señales más pequeñas que marcaban los cien metros entre kilómetro y quilómetro, también perviven bastantes, pero poquísimos en el centro de nuestra ciudad. ¿Y si los salvamos también? No molestan a nadie.