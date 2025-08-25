Los inmigrantes existen

La migración está incluida en ese paquete de problemas sociales ligados a la globalización. La inmigración tiene una densidad presencial, una visibilidad y una capacidad de influir en la fisonomía de los grupos sociales, que nos demanda modelos de gestión de flujos humanos más eficaces que los parches que estamos aplicando hasta el momento. Ni el «buenismo» de las fronteras abiertas, ni una «amnistía generalizada» a los inmigrantes ya instalados. Pero tampoco la aplicación de las dominantes políticas xenófobas fruto de la deriva internacional, con la llegada al gobierno de partidos de cariz extremista y xenófobo en algunos países, Italia, Hungría, Polonia…. Este tipo de ideologías se basan en un discurso de odio hacia los migrantes.

En referencia a los inmigrantes regularizados, bastantes de ellos con años de residencia, la opinión no siempre es positiva. Se ha creado una leyenda urbana de que tales inmigrantes (legales) saturan los servicios públicos La mayoría de los inmigrantes con «papeles» llevan años, incluidas sus familias, residiendo entre nosotros. En su calidad de ciudadanos usan los servicios públicos (sanidad, educación…) y con frecuencia ocupan puestos de trabajo que los autóctonos no queremos, o no podemos desempeñar.

En los últimos años, a la inmigración que llegaba a nuestras fronteras en busca de una vida mejor se ha sumado aquella que llega huyendo de conflictos armados o del hambre. Como es lógico ocupa y preocupa más la presencia de inmigrantes «ilegales». Una mayoría considera «que se les debe expulsar», porque generan inseguridad/delincuencia y abusan de los servicios públicos. El aluvión de pateras en nuestra Comunidad es insoportable. En sólo tres días 659 personas llegan a nuestras costas en 39 embarcaciones.

La problemática de la inmigración no es nueva en Europa. Este hecho provocó una crisis migratoria sin precedentes en la Unión Europea, la cual se vio obligada a implantar, deprisa y corriendo, una serie de políticas migratorias. Ni la UE ni sus estados miembros, especialmente los de la frontera sur, han sabido dar una solución adecuada. Europa, en un ejercicio impúdico, desatendiendo responsabilidades, retira sus operativos para delegar los rescates a países terceros (verbigracia Libia), que le haga el trabajo sucio. Y de aquellos barros estos lodos, los partidos de extrema derecha, Vox entre ellos, han sabido aprovechar el malestar ciudadano a través de presentar a los inmigrantes, especialmente a los musulmanes, como culpables de nuestras cuitas.

Otra realidad invisible. Los menores no acompañados permanecen internos en centros de primera acogida, bajo la tutela de las comunidades autónomas y siguiendo los protocolos de prevención aconsejados por las autoridades sanitarias. Y cuando cumplen su mayoría de edad, si no se han legalizado, a la calle sin papeles. El presidente Sánchez recordó en su discurso en la ONU que la desigualdad se ceba en los más vulnerables y entre ellos están los migrantes menores de edad.