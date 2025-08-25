El gobierno y el maltrato a los perros de caza

Los perros de caza, también afectados por la ley / vidativa

Uno de mis perros, el último que he adoptado, ha sido realmente insufrible hasta hace poco. Como lo leen. Lo suyo no era solo exceso de energía propio de la edad. Podía correr 10 km al día sin parar, nadar unos cuantos más, y seguir saltando de sofá en sofá por toda la casa hasta la noche, mientras en un descuido le robaba de las manos un trozo de pizza a mi hija (eso sí, con una gracia pasmosa), o se «comía» uno de mis libros favoritos. Intentamos educarle de distintas maneras (tenemos bastante experiencia con perros), pero había poco que hacer. Seguramente a causa de algún trastorno de hiperactividad, unido a que le venía de herencia. Porque mi perro no es que sea de raza pura (algo que nunca me ha interesado, ya que no soy racista con los animales no humanos, del mismo modo que no lo soy con las personas), aunque sí posee claros rasgos de Springer Spaniel, Setter, y vaya Vd. a saber cuántas razas más, todas dotadas de fuerte instinto cazador. Pero le queremos mucho. Y no porque tras cuatro años se haya calmado un poco (he dicho solo «un poco»), sino porque es, como todos sus congéneres, profundamente bueno, de alma pura como un niño, cariñoso, alegre y leal a todos los miembros de la familia (muy especialmente a mi hija pequeña a la que ve como una especie de hermana).

Pues bien, mi perro está protegido por la Ley de Bienestar Animal aprobada por el Gobierno de España en 2023. Lo cual es positivo. Y no porque le maltratemos, lógicamente, sino por si se nos ocurriera hacerlo. Y así debe ser: la ley está para prevenir y corregir. Porque, en virtud de dicha ley, mi perro tiene derechos. Entre otros, a su bienestar físico y emocional; a que se le proporcione cobijo y alimentación adecuada, agua potable, atención veterinaria, ejercicio y socialización; a no dejarle solo más de 24 horas, ni tampoco permanentemente en terrazas o balcones; etc. Derechos cuyo incumplimiento da lugar a importantes sanciones económicas.

Sin embargo -y aquí viene la chicha del asunto-, si el mismo perro, en lugar de ser un «animal de compañía», estuviera destinado a la caza, no estaría protegido por la ley. ¿Cree Vd. que eso no tiene consecuencias? Pues existen miles de perros de caza en toda España que malviven dentro de jaulas y sin atención, no ya en terrazas, sino en mitad del campo, a la intemperie; que sólo salen de sus minúsculos habitáculos en los que apenas pueden moverse, para ser utilizados en temporada de caza un par de semanas al año; que no tienen derecho a hacer ejercicio diario, ni a socializar, ni a recibir los cuidados que se derivan de la cacareada Ley de Bienestar Animal. ¿Y por qué ocurre? Porque, aunque no todos los cazadores maltratan a sus perros, los que sí los tienen en esas condiciones no se enfrentan a las referidas multas. Hay casos especialmente sangrantes: a principio de agosto de 2025 la Guardia Civil ha descubierto los cadáveres de 32 perros de caza, todos muertos de sed e inanición -sin agua ni comida- en una finca.

¿Y a qué se debió dejarles fuera de la Ley de Bienestar Animal? Pues, simplemente, a que el Gobierno cedió a las presiones de los cazadores. Y lo más llamativo fue el modo en que el Ejecutivo nos intentó «vender» dicha cesión de última hora, cuando algunos -al ver la que se avecinaba- avisamos y protestamos preventivamente. Según el Gobierno, había que dejarlos fuera de la ley «porque los cazadores habían dicho que trataban muy bien a sus perros». Nuestro estupor fue colosal. Porque, si todos los cazadores trataban tan bien a sus perros ¿qué misterioso motivo podían tener para que no quedaran protegidos por la ley? Así se lo preguntamos al Gobierno. Pero no obtuvimos respuesta. La cesión estaba claramente decidida por motivos electorales (aunque ciertos políticos crean que todos nos chupamos el dedo, todavía no es así).

Por ello, si Vd. no está de acuerdo en que los perros de caza no estén protegidos por la Ley de Bienestar Animal, ahora puede colaborar para corregir esa injusticia, ya que actualmente se están recogiendo firmas en la plataforma www.change.org para exigir al Gobierno que rectifique y los incluya en dicha ley.

Porque el maltrato está ocurriendo en este mismo momento, aunque no lo veamos. Y esos perros no tienen voz propia con la que defenderse. Seamos su voz.