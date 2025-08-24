La ridícula idea de no volver a ver a Jaime Anglada

Lo vi actuar por primera vez en una noche del verano de 1994 en el Teatre del Mar. Había acudido a la velada que se presentaba en el escenario del Molinar sin demasiadas expectativas. El espectáculo se llamaba Cabarex y en su programa combinaba tres actuaciones de artistas locales, un músico, un actor y grupo circense. Todas esas actuaciones han desaparecido hoy de mi mente. Todas menos una. La de un joven cantante cuyo trueno vocal me levantó de la silla en el primer instante del show, conectando inmediatamente con mi memoria y gustos musicales.

Era Jaime Anglada. Recordé esa primera actuación cuando el pasado 8 de agosto me llegó la noticia de que había sido arrollado por un coche cuando regresaba a su casa y se encontraba grave en la UCI del hospital de Son Espases, cuando la ridícula idea de no volver a verle, de no poder disfrutar nunca más de sus actuaciones en directo recorrió por un segundo mi mente. Vi otra vez al joven Jaime Anglada en el escenario exterior del Teatre del Mar con su guitarra acústica y su armónica presentando canciones como Viento de verano o Un extraño más, que dos años después incluiría en su primer disco, aquel bombazo que se llamó Dentro de la noche. Vi a un rockero de cualidades vocales excepcionales que empezaba a pulir su estilo pero que ya apabullaba con su presencia en el escenario. Y descubrí también a un storyteller en la tradición más clásica que miraba al público a los ojos y que con sus letras sabía llegar al corazón de los espectadores.

Jaime Anglada, durante una actuación en directo / Lorenzo

Los años han pasado y aquel joven cantante, que con un punto de atrevimiento también versionó aquella noche The River de Sprinsteen o el himno This land is your land de Woody Guthrie, tiene una carrera de 30 años labrada a pulso, proyectos importantes que le esperan a la vuelta de la esquina y lo más importante, mucha gente que le quiere, que sigue su música, sus actuaciones en escenarios grandes o pequeños y siente un profundo agradecimiento por la persona que siempre está cuando se requiere su presencia, en infinidad de causas sociales y solidarias a las que el artista nunca dice que no. La catarata de muestras de afecto que ha recibido estos días en el hospital donde felizmente se recupera son para el artista, claro, para el personaje público, pero también para la persona.

Lo escribí después de un concierto electrizante que ofreció en el Real Club Náutico de Palma en los primeros años de su carrera y ahora lo vuelvo a repetir: No te rindas, Jaime Anglada. No te rindas nunca.