Tras veintisiete años, nueve temporadas de televisión, dos largometrajes y cerca de una treintena de pretendientes, Carrie Bradshaw tira la toalla. Bueno, ella… o la cadena, HBO. Mucho más pendiente de los datos de audiencia de And Just Like That -la secuela de la secuela de Sexo en Nueva York- que de terminar lo empezado 127 episodios y dos películas atrás: encontrar un novio para Carrie Bradshaw.

Y nada, no ha habido manera. Y si ella, rica, interesante y estupenda -y con el armario más envidiado a ambos lados del Hudson-, no ha encontrado a su churri, ¿cómo demonios voy a encontrarlo yo?

Pero, ¡detengámonos, solteras! Antes de lanzarnos en comuna a un harakiri sentimental, tengo una teoría: en el universo Bradshaw, «el amor todo lo puede», sí, pero como en tantos otros, todavía puede más el dinero...

Ha habido un patrón en estas seis temporadas originales, dos pelis y tres temporadas del reboot: tras sufrir mucho, pero que mucho mucho por amor -e inexplicablemente nunca por dolor de pies caminando día y noche en stilettos- la cosa acaba en «final feliz», esto es, traducido de la televisión a la calle: emparejada. Pero nada más empezar a andar la siguiente temporada… llega la amarga ruptura. Y aquí la culpa no es tanto de la pobre Carrie como del equipo de guionistas. Aunque, siendo honestos, también nuestra: las productoras dan, a fin de cuentas, lo que demandan las audiencias.

Y aquí conviene recordar que enamoramiento y amor son dos estados emocionales distintos. El primero es un inicial y pasajero subidón de pasión y deseo. El segundo, una meseta que requiere mucha dedicación y tiempo, total, para que la pasión mengüe dando paso a respeto, confianza y compromiso. Valiosísimos, sí, pero sin el tirón de las pasiones, dónde vamos a parar. ¿Alguien imagina 259 episodios de algo llamado Confianza de gavilanes o 27 años de Compromiso en Nueva York?

Por eso los cuentos de hadas terminaban en «se casaron, fueron felices y comieron perdices». Porque no hay público que demande cómo gestionaron luego el asunto de quién baja la basura o las zonas limítrofes donde está permitido soltarse un cuesco. Y por eso, Carrie, nuestra Carrie solo puede existir buscando el amor; nunca enamorada.

Sin embargo, el final de los finales -al menos por ahora, porque en la era del streaming nunca digas nunca, di «hasta que las audiencias quieran»- resultó más indigno que un «Carrie se casó con fulanito y comieron perdices». En el episodio de cierre, su editora la apremia a cambiar el final de su primera novela histórica -tras varios best sellers de algo demasiado parecido a Sexo en Nueva York-: no puede dejar sola a la protagonista. «Quedarse sola sería una tragedia», le advierte. Tras veintisiete años, nueve temporadas, dos películas y cerca de una treintena de pretendientes, Carrie tiene una epifanía y escribe: «Epílogo: La mujer se dio cuenta de que no estaba sola. Estaba consigo misma». Chimpún. Sanseacabó. Mientras la cámara sigue a una Carrie, sola pero supuestamente empoderada, con un vestido de tul rosa bailando por el pasillo de su mansión.

Un epílogo injusto. Primero, porque anhela el regreso de un hombre que le advirtió que no va a volver. Ella no se elige a sí misma: se resigna. Y segundo, porque es una traición hacia la esencia de una serie titulada Sexo en Nueva York. Antes de desdibujarse entre tatarasecuelas, trataba de poner en valor la amistad femenina por encima del cliché de mujeres solas programadas para ser pares. Entre amantes de una noche, novios fallidos y maridos fugaces que seguíamos desde el agujerito del televisor, hubo una relación infalible: la de las amigas. Un amor verdadero, en lo bueno y lo malo, y para toda la vida.

Pero con los años y la codicia de rascar audiencia, la esencia se desdibujó hasta degenerar de su pretensión primigenia, romper estereotipos, a abrazar el mayor de todos: donde la soltería no solo es la excepción... sino la anomalía. Porque, siendo justos, la verdad es que Carrie nunca estuvo sola: siempre tuvo a sus amigas. Sin medias naranjas, sino naranjas completas.

Sin embargo, Michael Patrick King -director y coproductor ejecutivo junto a Sarah Jessica Parker, la actriz que da vida a Carrie Bradshaw-, apenas vio gajos. La víspera de rodar el que sería el último episodio, fue a verla y le dijo: «Creo que esta es Carrie, y creo que ya llegamos». A lo que ella respondió: «Creo que ya no hay más historias que contar sobre Carrie. Entonces paramos».

Y sin embargo, se equivocan. «La mujer se dio cuenta de que no estaba sola, estaba consigo misma» no merece ser un final, sino un principio. Porque una mujer que descubre -a los 30, a los 50 o a los 100- que no está sola, que nunca lo estuvo, ¡que nadie necesita un novio para Carrie Bradshaw…!, está lista para lanzarse, de corazón y cabeza, a la vida. Y esa vida, créanme, merece ser contada. Y si es con esas combinaciones de stilettos y vestidos tan monísimos… No me la pierdo.