Una crisis migratoria en inhumana deriva

Marga Prohens / CAIB

La crisis migratoria que afecta de modo particular a Mallorca este verano adquiere dimensiones cada vez más preocupantes, por dos cuestiones que acaban repeliéndose entre sí cuando, por el contrario, deberían ser punto de encuentro y solución. De una parte, ya no se puede negar en modo alguno el incremento de pateras en la ruta que desde Argelia llega al sur y Migjorn de Mallorca y por otra, frente a ello, las autoridades reaccionan con intercambio de acusaciones y políticas barriobajeras que llegan a resultar ofensivas, ya no solo para quienes arriesgan su vida en la búsqueda de un futuro digno, sino para la ciudadanía en general. Entidades como la Cruz Roja, Caminando Fronteras y Les Balears Acollim suplen, en la medida de sus posibilidades, la falta de recursos y la inacción de las autoridades.

La semana que hoy finaliza ha sido particularmente aciaga en la gestión, mala, del tratamiento de migrantes. A mediodía del viernes la portavoz de Caminando Fronteras, Helena Maleno alertaba sobre la desaparición de una patera con 25 personas a bordo. Dos días antes, Salvamento Marítimo había asistido a otra embarcación que, tras seis días a la deriva, contaba con una persona fallecida y tres desaparecidos. En la misma jornada, Govern y Gobierno se cruzaban graves acusaciones a cuenta de la distribución de migrantes menores no acompañados. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tachaba de «racista» al Ejecutivo balear por haber pedido la suspensión cautelar del reparto y el vicepresidente Antoni Costa trataba de revertir la misma acusación hacia el Gobierno central. Por su parte, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha insistido en que «la ley debe cumplirse». El Gobierno de Canarias también ha criticado el comportamiento de su homólogo balear. En todo este proceso de desencuentros, la presidenta Marga Prohens, contundente en el rechazo de menores, ha solicitado que Frontex asuma la vigilancia de la ruta de Argelia a Balears y se ha llegado a pedir la dimisión del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, el cual, por su parte, insiste en la voluntad de colaboración con la administración autonómica. Todo junto constituye un verdadero desaguisado que se ha vuelto insostenible. La reconducción de las políticas migratorias y la recepción de pateras que llegan a Mallorca, sea por la causa que sea, no puede esperar más, aunque solo sea por razones humanitarias.

La contundencia de los datos obliga a actuar. Las mismas autoridades que miran a otro lado han confirmado que la ruta hacia Balears es la única que se ha disparado mientras todas las demás decrecen de modo significativo. En lo que va de año ya se ha alcanzado la cifra de 1.500 migrantes llegados en patera. Es la misma cifra del número de plazas turísticas que el Consell anunció el jueves que ponía a la venta, dicho sea solo para ver el modo diferente en que se trata una cosa y otra o el mismo concepto de saturación.