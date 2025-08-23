Sube la subida al Everest

En estas vacaciones, desesperado de esperar en la cola del pan, previa a la de la de la farmacia, me consoló recordar las colas para hacer cumbre en el Everest. Si está petado el Everest, que es cuesta arriba, frío y escaso de oxígeno, ¿cómo no van a estar hasta arriba las Rías Baixas que se pasean bien, tienen calor y un aire saludable? El turismo -un fenómeno del siglo XX- comparte en el XXI problemas similares, sea de sol y playa o de frío y montaña, modelos que deben mirarse para encontrar la solución de uno en otro. Compara uno el modelo español, que empezó ofreciendo pueblitos tranquilos, naturaleza amable, arenales gratos y puertos recoletos y ve el intensivo actual y es como si Nepal pusiera escaleras automáticas al Everest y terraza con aire acondicionado en la cumbre.

Nepal saca 4,3 millones de euros anuales a la singularidad geográfica de ser el techo del mundo y al afán humano de poner el pie a 8.849 metros sobre el nivel del mar, mirar alrededor y bajar a contarlo. «Yo estuve allí» lleva implícito un tácito «y tú no» que también mueve a la especie, ya vemos hacia dónde. Para evitar el colapso (que deteriora la experiencia) y las muertes de himalayistas (18 fallecidos en 2023) subirá los precios de los permisos de ascensión a una horquilla entre 9.400 y 12.900 euros y endurecerá las condiciones de acceso para evitar excursionistas inexpertos. Quien quiera ascender tendrá que demostrar que ha hecho un 7.000 nepalí, lo que diversifica el turismo en un país que tiene una alta cordillera. Además consolidará una tasa de 4.000 euros para el mantenimiento de la montaña que hasta ahora devolvían a quien bajara con 8 kilos de basura. (Eso hace reflexionar sobre el trabajo de basurero en el Everest y sobre la resistencia a subidas de un euro por día por invadir ciudades españolas).

El encarecimiento de la subida al Everest en varios miles de euros por cabeza beneficiara al Nepal y no reducirá el número de cabezas con pie en la cima porque abunda gente sobrada de capital sin que eso importe ni siquiera a los ministerios de Hacienda de los países ricos y democráticos.