Unos sobrados

Eso iba pensando. Había dejado el coche en la calle Monterrey y en lugar de cruzar Santa Catalina hacia el centro bajé para ver los árboles nuevos que han metido en el Passeig Marítim a toda prisa. Algunos casi parecen sembrados desde un avión como en los carteles de los 70’s y los 80’s contra el cemento. Esta puede ser una bella avenida marítima, la poesía ya estaba aquí hace unos años. Los autocares repletos de turistas habían marcado en los ficus que hay debajo de los molinos del Jonquet, al girar avenida Argentina, delante del Club Náutico, un auténtico poema visual, sí, dibujando un ángulo recto de recibir la erosión constante e interminable, un día tras otro, del paso de cientos de autocares haciendo posible la llegada de cientos de miles de personas al año. Hasta los vegetales anunciaban el monocultivo.

En mi caminata sigo alucinando. Han quitado un comercio bastante conocido y otra heladería marca su fundación en el siglo pasado aunque todo el mundo sabe que el electricista ha marchado hace aproximadamente media hora. Esas humanas pretensiones y esa maldita picaresca que al final es más universal y transversal que local. Cruzas la Riera y vas comprobando que para los turistas es uno de los más pintorescos rincones a pesar de la demencial y forzada permanencia del agua aunque no haya llovido. Algunos políticos creen que pueden invertir el sentido del curso del agua, así nos va. Para que toque de pies a tierra una rubia bastante guapa me llama y cuando me giro compruebo que su flamante cocker se llama Álex. El Passeig Mallorca es un auténtico laboratorio. Seguramente puso el nombre de su ex, la ración de humildad encaja mejor en ayunas. No paro ni a por café, sigo mi ruta.

Lo que queda del Homo Balearicus es un espécimen al que le gusta vacilar y hacer creer que le sobra el tiempo, todo el que quiera, aunque se esté cagando de prisa. La vacilada de las entradas en Instagram para demostrar o aparentar lo bien que te lo montas nos van como anillo al dedo, encontraron terreno abonado. Ya teníamos el verbo: bravejar. Luego llega el otoño o algo que se le parece y «s’ha acabat el riure o haurà estat l’alegria del conill». Al Mallorquinus endemicus le gusta servir y hacer capadas. Muchas y en proporción a los quilómetros de distancia en el origen que separan al presunto venerado y admirado con nuestra isla. Eso de servir y disfrutar de ser súbdito de quien sea, cuando sea y como sea parece que es un deporte nacional, algunas veces con el objetivo de dejar un cadáver lo más digno e integrado en esta sociedad. Ese conjunto donde un veterinario ya es más importante que nuestros médicos y si quieres tener vida social debes comprarte un perro no hacerlo. Mire al suelo, puede acabar pisando una se lo aseguro, no bromeo. El tema de conversación para romper el hielo puede ser la dificultad de digestión de su querido cachorro. Aunque en caso de pisarla muchos hacen capadas y reverencias al amo o la ama del perro… o la mamá como dicen ahora. Si el dueño es extranjero ya las capadas son interminables y de agradecimiento. No es lo mismo, para nada, ese invertebrado con cuerda y jersey de lana de la viejecita de la Plaça Progrés que un cocker color fuego que se llama Álex y trota , el cabrón, libre como en un maldito anuncio. Sí, aunque no lo crean el Baleáricus casi va a pedir perdón por haberla pisado o no haberlo hecho con el debido estilo. Uy!... qué mono, sí, pero es un perro le contestan y aún da las gracias. El auténtico mono eres tú, pero de repetición que vas asintiendo mientras caminas. ¿Qué raza es…? Te vas alejando flipando con ese espectáculo de auténticos discapacitados emocionales pues vienen de apuñalar por la espalda a un familiar directo y le besan el hocico a su mascota y en público . Con semejante percal los que no pintan nada de nada, o están todos de vacaciones, son los psiquiatras. Cuando no sabemos qué hacer o no queremos saludar las capadas van hacia el móvil como si alguien te comunicase que te han entrado en la cuenta unos kilitos que no esperabas. Las chicas fingen mejor como si les acabasen de soltar la frase de su vida, aunque sea la agenda que pita y avisa que ya la tienes encima y hoy querías ir a nadar con el nuevo bikini blanquito hueso y es que casi no has tomado el sol y este año no te ha cogido. Sigues caminando y gesticulas algo que podría representar un «¿...y ahora qué hago?».

A pesar de todo. De los accidentes, de los muertos jóvenes en las carreteras y de que la gente cada día se entiende menos incluso entre familiares que siempre se han querido, cuando se les pregunta… claro, todo va bien y es que eso creen que es tener más clase que los demás. Fingir las 24/7 como un bellaco. Siguen convencidos que la sinceridad es una falta de educación. Todos esos alegres inofensivos con tanta clase y que fingen no tener prisa, todo el tiempo en sus manos, son los mismos que en cuanto te despistes te la van a meter doblada. Por el mismo precio y por ese mismo motivo se acaba escuchando al que más grita, al que más gesticula y reniega con más alegría y resiliencia. La queja continua y las acusaciones a los políticos en un país sin políticos están a la orden del día. Estos son su vanguardia. Aquí los tienes, vamos:

Los incendios son culpa del gobierno, pero toda esa gente de lengua fácil enciende su chimenea con pastillitas mientras los bosques de Mallorca esperan a que un rayo los encienda y se los cepille de Sant Elm a Formentor que ni las cabras que quedan quieren trabajar y esperan la hierba sin mover las patas ni alargar el cuello. Para Josep Pla los auténticos héroes eran los payeses o campesinos de tierras pobres, «els autèntics creadors del paisatge» todo lo que hoy se va desdibujando por abandono y que estas semanas han ido, en efecto dominó, arruinando casas y vidas en tierras peninsulares. Pero aquí aparentamos que vamos sobrados, pero el día que arda la Serra no va a quedar nada.

Había dejado el coche, ahora ya estoy en el centro y en la librería y todo esto viene a cuento de lo confiados que vamos fingiendo normalidad y no llamando a las cosas por su nombre. Este va a ser un verano histórico, claro que sí. Los alemanes coinciden en comentar lo mismo, que sus trenes ya no son puntuales y que lo que les da trabajo es la nueva carrera armamentística. Estos no fingen, han tenido un Kant y han tenido un Hitler, no necesitan vacilar. Lo tienen crudamente claro mientras aquí lanzamos a menudo nuestro resignado y formidable grito de guerra: «Ja ho veurem…» (va dir es cego). Cualquier posible conato de prevención se dice que es llamar al mal tiempo.