La vivienda y el cambio climático

Resulta alegórico reconocer que la última política pública de vivienda española la encabezó un semifascista: José Luis Arrese, miembro de la Falange Tradicional y ministro de Vivienda de Franco. Construyó alrededor de cuatro millones de viviendas públicas; 2,3 millones de promoción privada. No albergaba una intención altruista, sino el reforzamiento del régimen bajo la premisa de que «un propietario más era un comunista menos». Una paradoja preconstitucional.

Desde la aprobación de la Constitución de 1978, con la excepción de la Ley de Vivienda de 2023, se ha legislado a favor del propietario.

El Decreto Boyer suprimió la prórroga legal, o forzosa, liberando al propietario del alquiler «indefinido» hasta el fallecimiento del inquilino.

La complacencia con el alquiler vacacional y la ineficiencia en la ejecución de capítulos inversores de las Comunidades Autónomas y resto de centros gestores de inversiones públicas, han contribuido a agravar la carencia de vivienda pública. Además, se persevera en el espejismo de que construyendo más vivienda libre se soluciona el mercado -obviando las viviendas a precio tasado-. De otra parte, dejar el urbanismo en manos de los ayuntamientos se ha demostrado ineficiente, porque lo tratan, exclusivamente, como una fuente de financiación a través de las licencias de obras, obviando una visión periférica de lo que tienen entre manos. Todos estos factores, fundamentalmente, han contribuido al aumento descontrolado de los precios. Especialmente en las zonas costeras, donde tradicionalmente se concentra la riqueza.

Responsabilizar a los fondos buitres de la situación es inexacto, porque sólo gestionan el 25% del parque. Somo los boomers quienes concentramos el 75% restante y, por tanto, somos corresponsables del aumento desbocado de los precios. Si seguimos maximizando el importe de las rentas; si las administraciones públicas no limitan severamente la cantidad de vivienda destinada a fines vacacionales; si no persiguen agresivamente la descontrolada oferta ilegal, iremos a peor. Los pírricos salarios impiden que los jóvenes se independicen y por tanto no pueden tener hijos, como acreditan los resultados vegetativos de los dos últimos años: En España han muerto 230.000 personas más de las que han nacido. Por lo que somos uno de los países más envejecidos del mundo. La mayor parte de los bebés son de padres inmigrantes.

Considerar la política de vivienda de peor condición que la sanitaria y la educativa junto con autocomplacencia política frente a los exiguos salarios que perciben, fundamentalmente, los jóvenes, ha supuesto que éstos renieguen de los partidos a los que consideran responsables de su situación y se vean cautivados por la ultraderecha. Con consignas populistas de primero de la ESO han captado el voto del 30% de la población de entre 18 y 30 años y de la mayoría de la antiguamente llamada clase obrera. La pérdida de comprensión lectora y pensamiento crítico que fomentan las redes sociales; modelos educativos dirigidos a regalar el título, como la LOMLOE, y la relajación parental en la educación de la prole, han agravado la cuestión.

El cambio climático antropogénico constituye la segunda gran amenaza. El consenso absoluto entre los meteorólogos alerta que los veranos serán cada vez más largos y calurosos y, consecuentemente, las lluvias torrenciales serán cada vez más frecuentes. Por ello, la maleza crece exageradamente, y como nadie cuida los bosques los incendios resultan devastadores como consecuencia de la regla del 30: más de 30 grados, más del 30% de humedad y vientos superiores a 30 km por hora que hacen fuegos explosivos e incontrolables, como los que arrasan España.

Aunque los hay que porfían en construir y reconstruir en zonas inundables; en eliminar o encarecer el uso del vehículo eléctrico; en demonizar políticas medioambientales o en construir donde se precisan zonas verdes públicas que alivien el calor. El sesgo ideológico anticipa y precipita un desenlace cada vez más devastador de una naturaleza muy cabreada con el hombre.

Lo de que somos es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra ya es un eufemismo. Haber ido a la universidad sólo confiere un grado que hasta te puedes comprar en las privadas. Las nuevas tecnologías sólo hacen prisioneros de la estupidez y no tienen ningún interés en aportar visión estratégica, porque les reventaría el negocio. Pero igual es que la aglomeración turística y las olas de calor puntuales me tienen alborotado.