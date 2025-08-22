De la inteligencia emocional selectiva

Decía un indignado columnista la pasada semana que denunciar el genocidio gazatí es una cuestión de humanidad. No lo discutiría si aceptáramos la calificación de genocidio para describir las consecuencias terribles de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. Yo no la acepto. Según el derecho internacional, consiste en la persecución sistemática y destrucción total o parcial de grandes grupos humanos por motivos de nacionalidad, de raza, de religión o políticos. Ha sido tipificado como delito contra la humanidad y el derecho de gentes a partir de los genocidios del nacionalsocialismo alemán, principalmente contra los judíos. Pero no por la razón de profesar la religión judía, como invoca el columnista, sino por la de ser de raza judía. El ejemplo más cercano, en Mallorca. Los chuetas no estaban marginados por profesar la religión judía, sino por ser descendientes de los judíos conversos. Discrepo de la política de Netanyahu y acepto que el ejército israelí puede haber cometido crímenes de guerra, pero de ahí a acusar a Israel de genocidio va un trecho. Para mí son las consecuencias no deseadas de la guerra en Gaza provocada por los atentados de Hamás que causaron muertes, torturas, violaciones de mujeres y asesinato de niños. ¿Por qué será que no califica como genocidio el asesinato intencionado, nada de daños colaterales, de 250.000 japoneses en Hiroshima y Nagasaki por los estadounidenses?

La inteligencia emocional no consiste solamente en tratar de entender el inimaginable sufrimiento provocado por los «sionistas». Tratar de entender no significa conseguirlo. El esfuerzo que realiza el columnista en tratar de entender el sufrimiento de los gazatíes debería ir acompañado, si es que hablamos de inteligencia emocional, del inimaginable sufrimiento causado a los judíos por el ataque de Hamás. Nada de eso se contempla en sus palabras, se contenta con calificar el ataque del 7 de octubre de aborrecible. La inteligencia emocional radica en la capacidad de reconocer las emociones propias y ajenas y gestionar nuestra respuesta. No parece ser la del columnista, muy ufano de reconocer sus propias emociones y las de los gazatíes, pero desconociendo las de los judíos y gestionando una respuesta, por tanto, desequilibrada, maniquea, calificando a unos como los buenos y a los otros como los malos. En primer lugar, porque evidencia sectarismo calificando como «sionistas» al gobierno y ejército de Israel. El sionismo era un movimiento político-religioso que aspiraba a crear un estado judío en Palestina. Hoy, antisionista es sinónimo de antisemita, la posición de la izquierda comunista en España, Palestina libre (de judíos) del río hasta el mar, destruir al estado de Israel. En segundo lugar, porque demuestra una inteligencia emocional selectiva, empática con unos y ecpática con los otros. Una inteligencia emocional selectiva no es inteligencia emocional, es manipulación emocional.

Dice el columnista que denunciar los crímenes contra la humanidad en Gaza no es sesgo político. Ahí puedo estar, en parte, de acuerdo. Pero el sesgo se introduce cuando se afirma que quienes se mueren de hambre por haber nacido en un territorio gobernado por asesinos despiadados no tienen culpa alguna de que aquellos atentaran inhumanamente contra sus vecinos. Vayamos hasta el fondo. Que Gaza estuviera gobernado por Hamás no significa que ese gobierno hubiera caído como una maldición bíblica, o islámica, sobre este territorio. Hamás, rama palestina de la organización terrorista Hermanos Musulmanes, surgió en 1987 en Gaza durante la primera intifada palestina. Nació como un Movimiento de Resistencia Islámica fundado por el jeque Ahmed Yassin en ese año, con la identificación de movimiento nacionalista, islamista y yihadista. En 1988, publicó su carta constitucional abogando por la destrucción de Israel y la creación de una sociedad islámica en el territorio de la Palestina histórica, de confesión sunita, aunque financiada por los chiitas iraníes, en contraposición a la OLP de Arafat, imponiendo la Sharía sobre las mujeres. Hamás condenó los acuerdos de Oslo en 1993 entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin bajo los que se creó la Autoridad Nacional Palestina. En el año 2000, impulsó la segunda intifada; y en 2006, Hamás ganó las elecciones legislativas en Gaza, enfrentándose con el partido de Arafat, Al Fatah, en 2007 y rompiendo con la Autoridad Palestina. Desde entonces, apoyada por la república teocrática de Irán, entró en guerra con Israel en 2008, en 2012, en 2014, y desde 2021 lanzando cohetes desde Gaza. El ataque del 7 octubre de 2023, el asesinato de 1.200 judíos y el secuestro de centenares de rehenes fue el desencadenante de la actual guerra, destinada a presentar a los palestinos como víctimas de Israel. La guerra se hubiera terminado en el mismo momento que hubieran liberado a todos los rehenes. No, quienes mueren de hambre en Gaza no pueden alegar que son víctimas inocentes de unos asesinos despiadados que atentaron inhumanamente contra sus vecinos. Esos asesinos despiadados no cayeron de los cielos. Esos asesinos, con su programa de destrucción de Israel, fueron elegidos para tomar el poder en Gaza por los mismos que ahora sufren innumerables tragedias, desde el hambre hasta la muerte. ¿Es que la historiografía actual salva a la inmensa mayoría de alemanes de responsabilidad sobre el Holocausto? Vean la película Vencedores y vencidos. ¿La responsabilidad exclusiva de Hitler, como apunta el indignado columnista? ¿De Stalin en el Holodomor? No, Hitler accedió al poder tras unas elecciones democráticas y tuvo el apoyo de la mayoría del pueblo alemán, que todavía arrastra la culpa que ha condicionado durante más de 70 años su política exterior. No, Stalin tenía el respaldo de todo el partido comunista para la masacre de campesinos, como la tenía Lenin, con quien desapareció la cuarta parte de la población de la URSS. Stalin tuvo el apoyo hasta de la intelectualidad francesa, desde Louis Aragon hasta Jean-Paul Sartre. La realidad es compleja.

Pilar Sousa, psicóloga y terapeuta en salud mental, dice que se recurre al victimismo no por debilidad, sino como método eficaz para obtener atención, afecto y, sobre todo, control sobre los demás. Cuando alguien que se presenta como víctima me espeta lo de la inteligencia emocional, salgo corriendo.