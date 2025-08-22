Solo faltaba prohibir ‘Barbie’

Debe establecerse con total certeza que La vida de Brian no podría estrenarse en el Occidente contemporáneo, y mucho menos si abordara la única religión verdadera. La Francia de Voltaire ha cancelado este mes por miedo una proyección al aire libre de Barbie, la sátira reciente que ha dado mayor felicidad a audiencias de todo el mundo. Con esta medida, el país más vanidoso del planeta se suma a la prohibición emitida en su día por Arabia Saudí, Emiratos o Argelia, campeones de la libertad de expresión. Que Dios nos coja confesados.

Francia había clasificado a Barbie como una película «para todos los públicos», y en efecto resulta recomendable sin barreras de edad, ideología ni religión, excepto la verdadera. Los vecinos del municipio de Noisy-le-Sec eligieron el título citado para disfrutar de dos horas alejados de incendios y guerras. La oposición violenta «de un pequeño grupo movilizado por un individuo» fastidió el deseo de las mayorías, según viene siendo habitual en la dictadura de las minorías armadas.

No estamos exagerando, el alcalde comunista de la localidad ha prohibido Barbie debido a «las amenazas de violencia contra nuestros funcionarios, he actuado por responsabilidad hacia ellos y sus familia». Se equivocará quien culpe en exclusiva a unas siglas concretas, o al panorama de rendición en masa al «oscurantismo y el fundamentalismo», de nuevo el edil francés. El pomposo Le Monde ha conseguido redactar la extensa crónica que da cuenta de la censura sin utilizar ninguna mención al Islam, lo cual constituye en sí mismo un homenaje a la cancelación.

Por fortuna, la sumisión del más occidental de los países multiplicará la audiencia de Barbie. La película se lo merece, antes de que los moralistas de la Europa rica también postulen la hoguera para la extraordinaria aventura de Margot Robbie y Ryan Gosling. Dirigida y producida por mujeres, una circunstancia que sin duda conllevará la consternación de las organizaciones que defienden la condición femenina. De momento solo ha reaccionado la ministra francesa Rachida Dati, con la elegante acusación de «haber privado a las mujeres y los niños de una actividad cultural».

Nadie olvidará el día en que vio Barbie en una sala de cine. La tremenda felicidad que inundaba la sala repleta, la audiencia unida en una fenomenal carcajada, en su mayoría femenina y adolescente. Música y risas, la combinación letal para los integristas. Y según es costumbre en el imperio del ‘komentariat’, la mayoría de personas han pasado más tiempo analizando las secuelas de la película que durante la proyección.

Barbie ha sido misógina y feminista, capitalista y anticomunista, adulta y adolescente, impía y religiosa. Ni por lo más sagrado, dado que la religión verdadera vuelve a dominar el mundo, sabría determinar cuáles entre las calificaciones citadas le convienen. Solo recuerdo el placer redondo de contemplar las cargas de profundidad a diestra y siniestra que pueblan el campo minado del guion, perfectamente interpretado y dirigido. Cuando la Barbie Estereotípica interpretada por Robbie interrumpe una fiesta desmadrada para esbozar un profundo «¿vosotros pensáis alguna vez en la muerte, chicos?», el espectador se entera de que ha encontrado la película adecuada para describir la civilización actual. De ahí que los integristas pugnen por suprimirla.

Howard Brenton estrenó esta década Cancelando a Sócrates en los escenarios londinenses, y parecía que exageraba. La supresión forzosa de Barbie ha incomodado incluso a La Francia Insumisa, obligada a señalar a regañadientes que «la cultura no se confisca». Desde la geopolítica, Francia ha cedido demasiado y se ha convertido en un país intelectualmente irrecuperable, con la heterodoxia condenada a muerte. Solo la ultraderecha gala ha vociferado contra la prohibición de las muñecas, y no son manos adecuadas para encomendarles la libertad de expresión.

La primera condición para prohibir Barbie es no haberla visto, y nadie dudaría en este aspecto de la puntillosidad de quienes pueden permitirse amenazar con éxito a los demócratas. Los enemigos de la cultura aluden a borrosas defensas de la homosexualidad y denigraciones de las mujeres. También aquí se sienten fuertes, porque Occidente tolera el desprecio a los colectivos citados allende sus fronteras, y en un plazo medio en el ámbito interior. Siempre, por supuesto, que se actúe en nombre de la religión adecuada.

Los delitos de odio inventados por Tony Blair, el carnicero de Irak, y repujados en cuero castellano por Zapatero son los responsables de que se pueda prohibir Barbie en nombre de las libertades. Este argumento encaja con los principios dadaístas de la película, le sirve de confirmación. En cuanto a la siempre voluble experiencia personal, estoy convencido de que busco sin éxito una satisfacción semejante desde el estreno del pastiche de juguetería. Es una exaltación volteriana, cabría concluir ahora que hasta Francia reniega de los principios que la justifican como nación. La República por excelencia quiere convertirse en teocracia, y lo considera un ascenso.