Opinión | TEMPUS EST IOCUNDUM
«Se cala foc a ses Artigues»
Repiquen les campanes. El toc és el d’alarma i el poble es posa en alerta. Poc després, se sent a través d’uns antics altaveus la veu agitada del rector de l’època, el pollencí Bartomeu Bennàssar: «Se cala foc a ses Artigues». Ho repeteix amb insistència. Cada cop amb un to més dramàtic. Ens situam a l’Alaró dels darrers anys de la dècada dels seixanta. De seguida, un grup d’homes i alguns preadolescents com jo mateix partim cap a l’indret assenyalat. Un llamp ha encès un pi. Afortunadament, en aquells temps els boscos encara estaven nets. En uns minuts, apagam les flames. Aquelles paraules quedaren fixades a la meva memòria: «Cala, foc, Artigues».
Els darrers dies escolt sovint un lema que intenta fer-se seu la ultradreta: «Tan sols el poble salva el poble». Fals. Llavors anàvem a apagar focs perquè no hi havia bombers ni forestals ni hidroavions. Els veïnats empràvem branques verdes, pales o poals si a prop hi havia alguna font d’aigua. No només passava a la muntanya. Quan es cremava una casa –o una fàbrica de sabates, com succeí en els anys cinquanta–, eren els alaroners o els poblers o els campaners els que actuaven. Quan algú patia una insuficiència respiratòria, el metge anava a la ferreria per demanar la botella d’oxigen que s’emprava per a alguns tipus de soldadura. Això darrer ho sé perquè mumpare, Cosme Riera, era ferrer.
Tot això succeïa en un temps que alguns intenten idealitzar: els del dictador Francisco Franco. La realitat és que avui tot funciona molt millor. Mallorca compta des de 1984 amb un cos de tres-cents bombers professionals –un mínim de quaranta-sis a cada torn–, que en pocs minuts es desplacen des d’algun dels vuit parcs distribuïts arreu de l’illa. Palma en té des de fa més de cent anys. Segur que els sindicats tendran motiu de queixa, però la comparació amb el passat no té color. El mateix es podria dir de la xarxa d’ambulàncies amb metges i infermers que atenen les urgències sense necessitat d’apel·lar a la bona voluntat.
Cal ser conscients que els mitjans sempre són limitats. Que de vegades les catàstrofes superen els recursos dels serveis públics. Com succeí a les inundacions del Llevant de Mallorca, quan fins i tot Rafel Nadal agafà pala i granera per ajudar. O quan la dana de l’altre Llevant, el de la península, llavors milers de persones entraren en el fang per netejar els carrers valencians. O ara amb els incendis mai vists a l’occident ibèric. Una advertència per a aquells que tot ho arreglen des d’una tertúlia de televisió, amb un tuit o amb un article com aquest: no existeixen les solucions senzilles, sempre són complexes i deixen ferides. Per cert, la televisió pública espanyola, amb els Javier Ruiz i Jesús Cintora, fa vergonya quan només veu la baralla política del foc –insubstancial periodisme de declaracions– i margina els aspectes ecològics o no investiga als causants intencionats o negligents.
Analitzar els errors és necessari, exercir la crítica és imprescindible per avançar i reconèixer imperfeccions en els serveis públics, l’única manera d’avençar. Les responsabilitats polítiques s’han d’exigir quan es demostra incompetència o deixadesa de funcions. El que cal rebutjar radicalment és la desqualificació global de l’Estat, entès com a Administració central, autonòmica o local. Aquells que ho fan tenen un objectiu que va més enllà. El que realment cerquen és liquidar la democràcia. Ho fan amb mentides. L’Estat cobreix avui bona part de les nostres necessitats de seguretat, sanitat o educació.
Al meu poble ja no és necessari que el rector cridi «se cala foc a ses Artigues». Basta avisar als bombers. El poble pot ajudar quan se superen les capacitats públiques, però tenim la immensa sort de viure en un país que en democràcia ha avançat molt més que durant dècades de dictadura. Els que proclamen que «tan sols el poble salva el poble» viuen, en general, del poble des de fa anys.
