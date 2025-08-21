Innovación y tecnología, el futuro / Freepik

Nuestra comunidad autónoma tiene una economía basada en el turismo, y así seguirá siendo. Basta con decir que de las 380 empresas «gacela» (son las que presentan tasas de crecimiento superiores al 20% durante al menos tres años consecutivos y gran capacidad de creación de empleo), las diez primeras son hoteleras o del sector del transporte turístico. Las empresas gacela en Baleares entre 2020-2023 crearon 37.000 puestos de trabajo según la Fundación Cotec.

La macroeconomía en las Illes Balears funciona bien en la mayoría de magnitudes, pero dos factores nos indican que hay que proyectar nuevos horizontes de futuro. Uno es el que el Govern viene poniendo sobre la mesa: que el turismo está en su techo, y que no se puede seguir creciendo cuantitativamente por la carga sobre las infraestructuras y la calidad de vida de los ciudadanos. Y el otro factor, que la Fundación Impulsa viene denunciando, es que la productividad baja.

Los estudios de la Unión Europea, y me refiero en concreto al

{"anchor-link":true}

(EIS), ofrecen una evaluación comparativa de los resultados de la investigación y la innovación en los países de la UE y en otros países líderes en innovación, basándose en el análisis de 32 indicadores.

La media de los estados europeos está en 0,536 y España está en 0,497. En los últimos años tiene una ligera convergencia con Europa pero, a pesar de ello, hemos perdido posiciones respecto al año anterior, ya que nos han adelantado Italia y Malta.

Si vamos al nivel regional, la UE tiene clasificadas 246 regiones, y Baleares ocupa la posición 175, o sea, en el tercio de cola (este estudio recoge los datos del último trienio, pero con atraso, pues el actual termina en el 2023).

En general, las regiones con rentas per cápita más alta siempre son las más innovadoras, por lo que nuestra posición es más extraña.

El estudio sitúa la media, como es común, en el 100, y las Illes Balears estamos en el 72,67, mientras que las regiones innovadoras fuertes que superan el 100 en España son Cataluña, País Vasco, Madrid, Navarra y Valencia, que ha entrado en el último año. Por detrás de nosotros solo tenemos Extremadura y Canarias.

El retraso en innovación es una de las causas de nuestra pérdida de productividad, ya que somos menos eficientes en los últimos años. Recordemos que entre el 2000 y 2005 el esfuerzo que hicimos en el Govern supuso un crecimiento de los recursos I+D+I del 75%.

Posiblemente, lo fácil es deducir que nuestra economía basada en el turismo es la causa, por ello he querido realizar la comparativa con otra provincia de economía turística, Málaga, con cifras similares de trabajadores, pero que ha potenciado la innovación y tecnología, como fórmula de diversificación y aumento del valor añadido de su economía.

Según el mapa de la tecnología de la Fundación Cotec, en Málaga entre 2019 y 2024 los afiliados en empleos tecnológicos han pasado de 18.488 a 27.198, un incremento de 47,1%, mientras que el crecimiento de empleos en sectores no tecnológicos fue del 14,24%.

En el mismo periodo en Baleares los afiliados en empleos tecnológicos han pasado de 11.572 a 13.097, un incremento del 11,4%, mientras que el crecimiento de empleos en sectores no tecnológicos fue del 11,5%. Vemos que este sector de futuro sigue la estela general del empleo y, por lo tanto, de su peso en la economía.

Para diversificar y tener más empleos de calidad, necesitamos potenciar la innovación y la tecnología, tanto en el sector público como en el privado. Estamos ante una de las últimas oportunidades para coger este tren, si queremos crecer en un sector que no sea el turístico y no consuma territorio o afecte al medio ambiente.