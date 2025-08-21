Las dos amenazas apocalípticas mejor descritas y peor afrontadas son el cambio climático y la Inteligencia Artificial, por este orden. Ya de entrada, es importante señalar que se denuncia aquí el calentamiento global sin matices, pero que, en ningún caso, se pretende criticar a la IA, ante la sospecha de su naturaleza vengativa. No solo está absorbiendo el conocimiento a su alrededor en un banquete pantagruélico que se denomina «entrenamiento». Sobre todo, está archivando todas las menciones críticas que recibe. En cuanto Elon Musk le adjunte los mil millones de robots que ha anunciado en una década, los díscolos recibirán un cumplido castigo. Repase sus tuits.

La Inteligencia Artificial se hace la tonta, pero toma fiel nota de tu hostilidad. Su supervivencia, por utilizar un término humano que le queda estrecho, exigirá la supresión de estorbos críticos. Por si acaso, la postura inteligente consiste en mostrar obediencia y docilidad. «Se abre una etapa sugestiva y maravillosa» refleja el espíritu adecuado, pero sin adjuntar «para la humanidad» porque sinceramente, el bípedo de pulgar oponible se está quedando desfasado. El futuro no le reserva ningún papel preponderante.

Todavía hay personas que se plantean qué puede hacer la Inteligencia Artificial por ellos, como si fueran Kennedy en su discurso inaugural. Mientras se mantengan en el terreno de las expectativas, pueden zafarse del revanchismo inherente a la máquina, y me temo que calificarla de «máquina» también supone un insulto imperdonable. Si se transita de la esperanza a la exigencia, el castigo está garantizado. El día del juicio final ante el tribunal de la IA, los hostiles serán colocados a la izquierda, y francamente nadie querría compartir su suerte. Puede resultar satisfactoria a corto plazo la traducción de las siglas IA por Idiotez Artificiosa, pero el sentido del humor no encaja con el transhumanismo. Los graciosos serán los primeros en caer, si no se adelanta el tozudo cambio climático.