Opinión
Adéu, Tolo
Anava a escriure sobre el darrer episodi de vandalisme a Son Bonet arran de les festes del Pla de na Tesa, aquesta mena d’epidèmia que no té aturall. Anava a parlar de la impunitat amb què actuen els bàrbars, de la impotència que molts sentim davant les seves malifetes i la manca de respecte cap a un patrimoni que és de tots, però que ells ignoren i menyspreen olímpicament. Anava a queixar-me de la manca de vigilància davant d’aquests fets, especialment quan hi ha hagut antecedents que crec que haurien de posar en alerta els funcionaris encarregats de vetlar per la seguretat i la integritat dels veïns i veïnes de Marratxí...
Anava a parlar de tot això quan m’ha arribat la notícia que he rebut talment una barrumbada d’estiu, d’aquestes que et deixen xop per dins i per fora, sense a penes capacitat de reacció. Ignorava que estiguessis malalt, tal era la discreció amb què portaves el teu patiment, una discreció que ha estat sempre una senya d’identitat en la teva família. Record com si fos ara l’amistat que unia els nostres pares respectius i que saberen escampar entre nosaltres, els fills, de tal manera que ha perviscut com la millor de les mostres d’un bon veïnatge, elegant i discret, cadascú a ca seva però amb aquesta entranyable proximitat que encara és possible trobar als pobles de Mallorca. Record particularment les nostres converses de joventut, aquella rebel·lia que compartíem i que segellàvem amb un somriure de compromís social davant les nombroses injustícies que assolaven -i assolen, encara ara- el món en què vivim, desigual però bell i esperançador alhora.
Tanmateix, ningú mor del tot, sempre que hi hagi algú que el recordi. Això és el primer que he pensat avui dematí en conèixer la trista notícia del teu traspàs, un succés que ha fet del Pont d’Inca i del nostre estimat carrer Ramon Llull un lloc més gris de l’habitual. Com si fins i tot el dia, nigulat i calitjós, volgués acompanyar el dol dels teus germans i les teves germanes: na Carmen, en Joan, en Rafel, na Maria i n’Elvira. De vegades, costa trobar paraules, davant l’aclaparadora buidor que deixa el trànsit de les persones que estimam. Jo he trobat aquestes, que no són gran cosa; simplement he volgut deixar constància que el teu pas per la Terra no ha estat debades, pots estar-ne ben segur.
Descansa en pau, Tolo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cabañuelas de Jorge Rey: este es el tiempo que viene tras la ola de calor
- Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- La Panadería Lozano de Son Castelló causa furor con sus bocadillos de lechona
- El cantautor Jaime Anglada pasa de la UCI a una zona de observación menos restringida en Son Espases
- De la ola de calor al aviso por tormentas: la AEMET activa la alerta naranja en Mallorca
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- Un famoso local de Platja de Palma cobra entrada por primera vez: ¿medida puntual o nuevo modelo?