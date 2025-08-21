Cómo acabar con la violencia vial

Hace unos días, Gerardo Pedrós, catedrático de la Universidad de Córdoba, doctor en Ciencias Físicas, y miembro de la asociación “A Pata” de Córdoba, compartió conmigo una infografía de la DGT con el resumen de los fallecidos en vías urbanas en 2024.

A primera vista, se podría pensar que la DGT ha hecho un buen trabajo: 30 muertos menos que el año pasado en vías urbanas parece una buena noticia. Lamentablemente, que un año haya menos fallecidos que otro no significa que lo que se está haciendo funcione. El número total de fallecidos en vías de este año pasado ha sido de 488 víctimas mortales, y cerca de la mitad - 206 - eran peatones, es decir, personas que caminaban tranquilamente por la calle.

Seguro que cualquier persona que lea este artículo coincidirá conmigo en que un solo fallecido, venga del colectivo que venga, supone una familia destrozada y un montón de seres queridos que siempre le añorarán.

DGT | Siniestralidad en vías urbanas 2024 / .

Cuando desde nuestros colectivos por la defensa de los derechos del peatón decimos que la mayoría de las muertes en las calles de nuestros pueblos y ciudades son evitables, hablamos con conocimiento de causa.

Mucha gente suele decir que si todos fuéramos cívicos, responsables y respetuosos, dejarían de pasar estas cosas. Por eso, cuando se analizan las causas de los siniestros, se pone siempre el foco en la responsabilidad de las personas. Y es que, en efecto, cuando te dan el control de una máquina de más de 1.000 kilos y tienes la capacidad de llevarla a velocidades mortales, es obvio que el conductor es decisivo. Como la principal causa se atribuye a factores humanos, se abre un amplio abanico de posibilidades: incivismo, drogas, alcohol, cansancio, distracciones, enfermedades, etc.

Para mejorar el control del vehículo, a sabiendas que no somos infalibles, pensamos que la tecnología nos va a ayudar, pero también hay que tener en cuenta que incita al conductor a relajarse, lo que lleva a una conducción más confiada y peligrosa. Pero, además del factor humano, hay que tener en cuenta otros dos factores determinantes: el diseño urbano y las políticas de movilidad. Si tenemos una máquina capaz de alcanzar velocidades letales o de aplastar a alguien incluso a poca velocidad, también debemos pensar por dónde dejamos pasar estos vehículos y cómo es la vía por la que circulan. Cuando la calle es ancha, recta, sin gente y sin pasos de peatones, es fácil superar la velocidad máxima permitida, muchas veces sin darnos cuenta. Esto provoca impactos inesperados, ya sea con peatones, ciclistas o motoristas. Y si la calle es muy transitada, tal vez sea mejor restringir el tráfico.

Como ya hemos dicho en otras ocasiones, cada vez hay más ejemplos de ciudades de todos los tamaños —desde Pontevedra hasta Helsinki— que han conseguido, con éxito, adaptar la ciudad para las personas y acabar con esta lacra de la Violencia Vial. Para conseguirlo, hace falta un proyecto de ciudad que requiere planificación, e inversión pero sobre todo voluntad política para llevar a cabo un reparto más justo del espacio público.

Si lo que queremos es dejar de lamentar tantas muertes innecesarias en nuestras ciudades y pueblos, es imprescindible cambiar el orden de prioridades empezando por los más vulnerables, los que menos peligro y daño generan: peatones y ciclistas.