Del gaèlic al català, passant pel bretó… camí de l’extinció?
El català va pel camí de desaparèixer o, si més no, convertir-se en una llengua del tot residual, més acceleradament del que es pugui imaginar
S’atribueix a Mario Benedetti la frase «un optimista no és més que un pessimista mal informat». Dita que em ve automàticament al cap quan se cerquen brots verds imaginaris pel que fa a l’ús a les Illes Balears de la nostra llengua, el català.
Soc vertaderament pessimista, gairebé catastrofista; crec que el català va pel camí de desaparèixer o, si més no, convertir-se en una llengua del tot residual, més acceleradament del que es pugui imaginar. No soc molt més optimista pel que fa a la resta del territori de parla catalana, inclòs el principat.
El procés d’extinció té algunes semblances amb el d’altres llengües històriques europees, que ens poden servir d’exemple.
El 2020, alguns estudis vaticinaven l’extinció del gaèlic escocès en una dècada, tot i la seva cooficialitat amb l’escocès i l’anglès a Escòcia. En quedaven només uns 11.000 parlants habituals, xifra que havia patit una caiguda del 80% des de la dècada dels vuitanta. Quina eina, va creure el govern escocès, era la principal per recuperar-ne l’ús? L’augment de la seva presència a l’educació i, fins i tot, convertir-la en la llengua vehicular a molts centres. Vos sona, no?
Curiosament, el gal·lès (que no gaèlic) que es parla a Gal·les està en millor situació, tot i la minorització en benefici de l’anglès. Però, clar, el gaèlic va lligat, a ulls del govern de la Gran Bretanya, amb l’independentisme escocès, mentre que els gal·lesos tenen un sentiment britànic més potent. També vos sona, no?
Pel que fa al bretó al nostre veïnat del nord, només entre els anys 2018 i 2024, ha perdut la meitat dels seus parlants. La raó, molt senzilla: es van morint. Si el 2018, l’edat mitjana d’un parlant bretó era de 70 anys, el 2024 ja només era de 58,5 anys. Amb una transmissió familiar ja gairebé extingida, n’hi ha que s’aferren al petit brot verd que el percentatge de parlants d’entre 20 i 40 anys ha augmentat lleugerament, d’un 0,5% a l’1,5%. De nou, pel govern bretó, la solució passa per la promoció del bretó al sistema educatiu i la implantació d’escoles immersives en bretó.
El veritable problema sembla radicar, però, en la manca de qualsevol interès per part de les autoritats centrals franceses en salvar aquesta o qualsevol altra llengua regional francesa. I això, vos sona?
Sí, sí… tots sabem allò que diu la sacrosanta «Constitución Española» envers el valor de les llengües oficials espanyoles diferents del castellà, la riquesa que representen, i la importància de protegir-les. Paper mullat. També hem vist les reaccions furibundes quan un govern central, més per tacticisme que per convenciment, ha promogut el seu ús al congrés o al Parlament Europeu.
Pot semblar que la situació del català, que comparteix tots els factors negatius exposats, no estigui en una situació tan crítica, atès que el seu nombre de parlants es compta en números de set xifres, molt superior a les esmentades llengües. És un miratge, atès que n’hi han altres factors que són més importants i que acceleren el procés de degradació.
Aquí, a les Illes Balears, la transmissió familiar també s’extingirà, i més aviat del que puguem imaginar. El creixement brutal de la població balear, que en un grapat de dècades ha passat de 300.000 habitants a més de 1.200.000 a base d’importar gent d’altres comunitats o països de parla castellana, o que adopten immediatament el castellà per facilitat i conveniència, dilueix per complet l’ús del català. Aquí hem ajudat molt, els illencs, amb la nostra extrema facilitat per girar la llengua de manera immediata.
Avui dia, especialment entre el jovent, ni tan sols molts dels qui són de famílies catalanoparlants, en fan ús al carrer o al pati de l’escola.
I clar, el català és poc més que residual als mitjans de comunicació, escrits o audiovisuals, ja no diguem a les xarxes socials i l’internet. Sí, aquest «meravellós» invent de la globalització, de la qual la meva generació es va empassar una visió utòpica, suposada font de llibertat i del coneixement infinit a l’abast de tothom, i que ara veim com ens du cap a un món distòpic, on cada cop som més orgullosament ignorants, i on els algoritmes manegen la voluntat de bona part d’un jovent que abraça sense miraments les idees de l’extrema dreta més reaccionària i populista, que va augmentant inexorablement la seva quota de poder a tots els àmbits: estatal, autonòmic i local.
Podem continuar fent com si no ho veiéssim, però tinguem clar que el català, com passa al món (segons la UNESCO) cada any amb 9 de les prop de les 7.000 llengües encara existents, va camí del clot. Una llengua morta més al món cada 40 dies.
