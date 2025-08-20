Fortalecer la autoestima.

Leo en un periódico sensato a una persona que acudió a un centro estético a quitarse unos puntos negros y que considera «violencia estética» y «ataque a la autoestima» que le sugirieran borrar unas arrugas y manchitas que no le preocupan nada. Cuando compré una aspiradora me sugirieron un secador de pelo, ¿fui víctima de violencia electrodoméstica? No es raro que en una tienda quieran vender mercancías que no necesitas ni que en un centro estético quieran intervenir eso que llaman «imperfecciones», que son grandes enemigas de autoestimas vulnerables que, ahora, se reivindican en vez de fortalecerse.

Una de las mujeres con mejor melena que conozco es tratada en la peluquería como en una comisaría: la «peluquera buena» le alaba el pelo mientras se lo corta y peina y la «peluquera mala» no para de decirle que está arruinando sus cabellos con un tinte (que nunca usó) a fin de venderle agua a precio de oro ( un producto hidratante). La autoestima vulnerable produce comisiones comerciales que se pueden combatir con un «lave, corte y calle, por favor».

Hay una próspera industria de dañar autoestimas vulnerables. Estas no mejoran quitando «imperfecciones» en los centros de estética sino teniendo claro qué es uno mismo, qué puede esperar de otros en las distintas situaciones en que los encuentra y acotando el espacio que debemos dejar a la perfección.

Cuando una mancha imperceptible en la piel resulta una imperfección hay que plantearse qué es la perfección y acudir a un centro de ética, esa parte de la filosofía que trata de los comportamientos humanos, del bien, del mal, para informarse de qué uso le dan a la perfección, la cualidad de algo que está completo, acabado, y que no carece de nada esencial para su ser o función. Salvo cuando se trata de la ética de los centros de estética, la perfección es menos exigente que esos establecimientos y que las percepciones descentradas que ven violencia en un acto comercial vulgar.

En Google Maps no encuentro ningún centro de ética cerca de mí.