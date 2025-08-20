Cállense, por favor

«El fuego, el agua y los gobiernos no conocen la misericordia», dice un viejo proverbio albanés, y no imagino una cita más acertada en estos días de incendios, tragedias y bajeza política. Mientras la voracidad del fuego desbocado esparce su furia aterradora por bosques, granjas y pueblos, dejando su huella de destrucción, los políticos no pierden ninguna oportunidad para perder todas las oportunidades de callarse.

Todavía están muy vivas las heridas de la dana, donde el PP y el PSOE protagonizaron espectáculos de enorme bajeza moral, y aun así, inmunes a corregir los errores, vuelven a caer en la tentación de aprovecharse de la tragedia para sacar rédito político. No ha habido tregua, ni siquiera cuando media Península ya se quemaba sin freno, y era el momento de dejar la demagogia y ponerse a trabajar. Al contrario, las declaraciones políticas se han disparado inmediatamente, no fuera que el fuego corriese a mayor velocidad que los micrófonos, y unos y otros se han tirado los trastos a la cabeza, convencidos que atizar la rabia de la gente contra el opositor, aprovechando el dolor de la tragedia, es una virtud política. Peleas por unos tuits, peleas por las vacaciones, ayudas que no llegan de unos, ayudas que no piden los otros, y la pelea de bar de la política sobrevolando encima de la destrucción. Que si la responsabilidad es del mal gobierno de Pedro Sánchez y su debilidad al no tener Presupuestos… Que si la culpa es de la mala administración de las autonomías del PP… Unos disparan contra el Gobierno central porque no reacciona a tiempo, los otros contra las autonomías de la fachosfera porque no invierten en prevención, y mientras tanto se queman los bosques, mueren los animales, sufren los humanos y cuatro personas pierden la vida en el intento desesperado para detener el fuego. Ante la inútil estridencia política, la gente se siente abandonada por unas instituciones que fallan estrepitosamente. Es aquí donde se cultiva el caldo de la desconfianza hacia la democracia. En un momento así, ¿no sería el momento de abandonar el globo de egolatría en el que vive la clase política y aterrizar en la realidad de la gente? ¿No sería el momento de callar?

De callar de verdad y, en el mutis, ofrecerse unos a otros para unificar esfuerzos y demostrar que, a veces, los políticos recuerdan que son humanos. El ruido político, cuando el fuego devora vidas, es una estridencia tan insoportable como inmoral. Después, cuando la furia del viento y del fuego se dominen, y el espectáculo aterrador de las cenizas nos dé la medida exacta de la tragedia, será entonces el momento de evaluar los errores, y, si corresponde, tirarse los platos a la cabeza. Pero no ahora, cuando el provecho político de las palabras nace del sufrimiento de la gente.

Hay que recordar, además, que la aparición de estos fuegos de nueva generación, atizados por múltiples factores de riesgo -despoblación, abandono de los hábitos de pastoreo tradicional, efectos del cambio climático, etcétera-, es un fenómeno que se está produciendo en todas partes. En la retina guardamos, por ejemplo, los terroríficos incendios de Los Ángeles, de hace pocos meses. Dicen los expertos que el cambio climático ha iniciado un proceso que solo puede ir a peor, y que los fuegos serán cada vez más feroces y más incontrolables. Si conocemos el diagnóstico y tenemos el calendario en contra, la primera urgencia una vez se haya controlado esta oleada de incendios tiene que ser un plan de prevención de choque, tan ambicioso presupuestariamente como extremo en las decisiones y las medidas. Pero no un plan de choque periodístico, que sirva para salvar momentáneamente las migajas de la credibilidad política, porque los ciudadanos ya conocemos muy bien el timing: inmediatamente después de cada tragedia, promesas, proyectos, ayudas…; y después, desmemoria, inacción y ayudas que no llegan.

En algún momento se tendrá que parar esta terrorífica rueda del hámster, que solo sirve para que las ideas más autoritarias avancen con la misma voracidad que el fuego. Se trata de responsabilidad de gestión y no de propaganda partidista. Se trata de políticos de mirada larga, y no de mirada cortoplacista electoral. Tal vez se trata de grandeza humana, y no de bajeza política. Callen, abróchense la bragueta y dejen de medirse la longitud. ¿No se dan cuenta que el fuego también devora las palabras?