Vox tira la casa por la ventana con el dinero de todos

Manirrotos, alegría de la huerta, allá donde la muchachada aguerrida, falangistas valerosos, incluyendo a su no menos belicosa sección femenina, ha ocupado algún que otro despacho oficial en ayuntamientos mallorquines se ha disparado el endeudamiento. La Part Forana de Mallorca acapara casi toda la subida de la deuda municipal, aunque Cort no sale indemne. Los chicos y chicas de la extrema derecha, que andan eufóricos (as) ante los días de vino y rosas que las perspectivas electorales les dibujan en lontananza no reparan en gastos; la consigna es la de que no falte de nada. Disponen de los dineros de todos. Actúan en consecuencia. Se diría que gastan a espuertas, y es que nadie les exige contención: no está el PP para atar en corto a su imprescindible socio presente y futuro, así que o se pone a silbar, como en los incendios que arrasan el oeste de las Españas: Galicia, Castilla-León, Extremadura, echándole culpas propias, muy propias, las de su competencia, al Gobierno central, que para eso está, o se suma a la fiesta del dispendio. El dinero de todos es dinero de nadie. Es cantinela que siempre ha recaído en las izquierdas.

Dice Vox que hay que cercenar de cuajo los «chiringuitos» creados por los marxistas, que lo único que persiguen es descerebrar a las gentes bienpensantes, cristianas viejas, que se ven sometidas al letal virus del contacto con la morisma sarracena u otras importaciones étnicas disolventes de la España eterna, la cincelada en trabajo de siglos por la cruz y la espada, la que fue luz de Trento, martillo de herejes, la que nunca permitió el arraigo de lo que venía del mundo exterior. Allí sigue, firme el ademán, creando sus propios chiringos inmaculados, como el que en Valencia, el cliente del Ventorro, desparecido en horas críticas y letales, le ha regalado para proteger a los hombres del maltrato femenino, o el que en la Murcia de Torrepacheco y Jumilla establece comisariado político, al más depurado estándar estalinista, para poner coto al adoctrinamiento homosexual en los colegios. Es Vox higienizando los servicios públicos, liquidando, con la anuencia del PP, residencias para migrantes menores de edad, afirman que vocacionalmente delincuentes, redes de asistencia social; obtienen recursos con los que promocionar la caza, la tauromaquia, esa fiesta nacional imperecedera, efusión de sangre y muerte, como corresponde a la tradición hispana, o las guerras de religión, que todo se andará cuando lleguen los tiempos profetizados, entonces la mies será mucha, los segadores no sabemos cuántos, sí que los habrá en abundancia.

Los ayuntamientos mallorquines que más han incrementado su deuda son el de Palma seguido de los de Calvià (posee la mayor deuda per cápita de Balears en los municipios de más de 10.000 habitantes), que, cuidado, tiene a la jefa de centuria de Vox y primera teniente de alcalde Esperanza Catalá, que me recuerda, menuda ocurrencia, a Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio, fundador del nacional católico fascismo español, imprimiendo acelerada, completa, agenda ideológica, guerra abierta en todos los frentes; le siguen Llucmajor y Santa Maria, donde no oficia completas Vox sino la beatífica congregación de Més (antes PSM), la que pastorea el contestado por su grey obispo Apesteguia, que no dudó en salir al rescate de la atribulada presidenta Prohens, a la que salvó su culo político en memorable ocasión, aquella en la que el PP se tragó un manojo de enmiendas de Vox. En Palma los camisas azules del procesado a la espera de sentarse en el banquillo Gabriel Le Senne no gobiernan. Influyen. Fulgencio Coll, no.

Cuando Santiago Abascal se desempeñe en la vicepresidencia del Gobierno, que lo hará tras aupar al gallego Feijóo a la presidencia del mismo, habrá llegado la hora de sanar a España. Agrupémonos todos en la lucha final.