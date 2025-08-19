Opinión
Ucraïna: «it’s the economy, stupid»
Aquests dies, un possible tractat de pau entre la República d’Ucraïna i la Federació de Rússia és damunt la taula. Més després de la visita del president Putin a Alaska, convidat per Donald Trump. A primera vista, podria semblar que la trobada no hauria estat tan profitosa com en principi s’esperava. Els titulars parlen de «fracàs». Res més allunyat de la realitat: d’entrada, les converses mantingudes que necessiten d’un cert temps en traduir-se al món real. En segon lloc, el que sembla evident és que han estat posades les bases per treure Rússia de la condemna internacional on viu des de fa quatre anys. El màxim ideòleg del moviment sembla ser l’inquilí de la Casa Blanca. Molt probablement, amb l’ajuda inestimable de Xi Jinping, president de la República Popular de la Xina. La geopolítica, molt sovint, és més complexa del que la ciutadania creu. Enemics econòmics, aliats en operacions de llarg abast. I és que ambdós mandataris necessiten que la pau torni a Europa.
Per raons ben diferents. Els estrategues americans han vist que el màxim dirigent rus no afluixarà en el seu desig d’ocupar definitivament la regió ucraïnesa del Donbass. A la vegada, comencen a veure símptomes d’esgotament als Estats Units, tot i l’eufòria instal·lada a Wall Street i a la Borsa de Chicago. Efectivament: les dades d’ocupació del mes de juliol són preocupants, i el creixement econòmic promès a la campanya electoral per l’aleshores aspirant republicà trontolla. Més dades: si tenim en compte la web del Banc Mundial, el 2024, el creixement del PIB USA fou d’un 2,8%. Res a veure amb el 6,1% de l’any 2021. En contraposició, i en el mateix període del 2024, l’Índia registra un creixement del 6,5%, la Xina un 5,0% i la Federació Russa - tot i les restriccions imposades per l’ONU i l’UE -un 4,3%. Pels amants de les estadístiques, dir que Espanya registrà un creixement del 3,2% del PIB durant el mateix període.
El convenciment de que és una guerra cara començaria a estar prenent cos a les principals cancelleries europees. Més després de les declaracions del mateix president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski, en comentar públicament que la Unió Europea i els Estats Units han posat 200.000 milions de dòlars des de l’any 2022 pel manteniment de la conflagració. Xifres que contrasten amb el que defensa el líder nord-americà, que defensa una aportació de 350.000 milions de dòlars, aportats majoritàriament pels Estats Units. Sempre segons la seva visió, tot sia dit. Sigui com sigui, no han estat pocs els parlamentaris europeus i del Capitoli que han demanat explicacions. Introduint un concepte a l’opinió pública: la d’Ucraïna pot ser una guerra prescindible. I, molt probablement, de molt difícil retorn per a les arques europees. Tampoc per a les de l’altre banda de l’Atlàntic, si exceptuam les del sector armamentístic. El contribuent americà i l’europeu podria estar molt més preocupat per problemes domèstics - la crisi a França, Alemanya i Regne Unit pot ser més cruenta de l’imaginat en un principi - que no pas per unes terres que, si fem cas a la història, eren una de les fronteres entre els mongols, tàrtars i els europeus. D’aquí el nom: «Ukraina», en rus antic, «límit, marge, terra de frontera». (Bilocerkowwycz, Jaroslaw: Ukraine. Encyclopedia Americana.Vol 27, pàgines 343-350. ed. 2002. USA).
Atenció als propers dies i setmanes. No seria estrany que hi hagués un sobtat canvi de paradigma: una pau basada en la renúncia d’ uns milers de quilòmetres quadrats per a despedir una guerra cara. Tot, per a ajudar les diferents economies nacionals. La qual cosa inclourà la tornada de iots russos als ports de les Illes Balears, la revitalització de compres d’actius a Mallorca o a Ibiza i… el retorn de les Centurion per Jaume IIIer, el Passeig del Born i Portals. I els principis de democràcia i solidaritat? Això era fa quatre anys. I, com va dir James Carville a Bill Clinton durant la campanya del 1992, «it’s the economy, stupid».
