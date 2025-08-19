De tapas por Palma

Emaya tiene muchas variantes de registros y tamaños de cubiertas metálicas y de plástico / DM

No, esto no va de una ruta gastronómica por Palma. Eso se lo dejamos a algunos cantamañanas de internet. Hoy hablamos de tapas, de tapas de puro hierro fundido.

No se puede dar un paso sin tropezar con este espécimen del mobiliario urbano. Se trata de un objeto que pasa desapercibido y que, pese a su belleza, y un cierto halo de misterio, resulta insignificante.

En nuestra ciudad, respetan el Estatut d’Autonomia: están escritas en catalán y en castellano. También aparecen en inglés.

Se trata de un ejército muy bien ordenado. La mayoría nos informan de su utilidad, propietario o titular. También hay otras anónimas, sin inscripción. Son para avezados, para los técnicos, que lo saben todo. Alumbrado público, aguas pluviales, alcantarillado, drenaje, gas, electricidad, telefonía, agua potable… Cada ejemplar se identifica, educadamente, para facilitarnos la vida.

Algunas portan el escudo de Palma, que ha variado con el paso de las décadas. En ciertos lugares, sobreviven piezas rotuladas con la famosa pastanaga, el logo basado en una esquemática palmera, similar a una ‘p’, y que el entonces alcalde Ramón Aguiló (ilustre compañero de la sección de opinión) impulsó en junio de 1989. Aquella idea, un guiño a la modernidad, no tuvo éxito.

Las tapas nos dan una lección de historia gratis. Sirven para ver los vaivenes en la imagen de las instituciones, los cambios en las empresas de servicios y la evolución de los distintos suministros.

Sobreviven registros fantasmas. Cerca de mi casa pasa una red de Ono, que desapareció en enero de 2018 y es propiedad actualmente de Vodafone. Jazztel, Orange, CATV, también forman parte del ecosistema.

No obstante, la especie dominante es Telefónica, una compañía muy presente por tierra, el mundo subterráneo y las fachadas. Hay placas de la antigua «Compañía Telefónica Nacional de España» (CTNE), el poderoso monopolio franquista, de Telefónica, o las de su logo de pequeñas pompas.

La sociedad suministradora de gas y electricidad en Ciutat durante décadas fue GESA. Persiste su huella por aceras y calzadas. Me gusta su antiguo emblema, parecido a un esquemático escudo de un club de fútbol compuesto por sus letras. Me provoca nostalgia. La empresa fue absorbida después por Endesa, muy presente en nuestras vías. En una fase intermedia se identificó con un extraño logo, parecido a una escultura de Chillida inacabada.

Emaya también es otro nombre muy común. Tiene muchas variantes de registros y tamaños de cubiertas metálicas y de plástico. Llaman la atención unas placas en las que el diseñador no estuvo muy acertado. Puso «Ayto» de Palma en vez de la palabra completa. Se ve que no le cabía. Pero peor fue escribir «Smaya» en vez del nombre real.

Asunto aparte son las distintas industrias donde se fabricaron las tapas. Aquí se abre el capítulo de las compañías de función, muchas de ellas catalanas.

«Fundición Dúctil Fábregas», de Igualada; «Innova Dúctil», de Albuixech; «Fundición Dúctil Benito», de Manlleu»; «Benito Novatilu», de Manlleu; «Fundición Mallorquina»; «Dúctil L. Iniesta», son algunos de los padres de estos útiles seres inanimados.

Carlos Garrido, periodista, músico, erudito, historiador, y mil cosas más (fue mi primer subdirector), es un aficionado a las tapas. Descubrió dos cubiertas en el Born, cerca del Casal Solleric, con el logo del Ajuntament de Llucmajor. Ahí es nada.