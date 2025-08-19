Echar humo

Un hombre fuma en la terraza de un restaurante. / Manu Mielniezuk

La consellera de Salut del Govern Balear ha manifestado recientemente su oposición al anteproyecto de ley del Ministerio de Sanidad que busca prohibir fumar en espacios públicos concurridos al aire libre, como terrazas o playas. Ha afirmado que considera más eficaz «fomentar la creación de espacios sin humo mediante la adhesión voluntaria antes que respaldar la prohibición».

Estas declaraciones parecen reflejar más un desacuerdo ideológico con el Gobierno central que una objeción basada en criterios de salud pública, y podría decirse que equivalen a echar una densa bocanada de humo: una nube retórica que sirve de excusa para no comprometerse con la futura ley antitabaco.

La consellera debería reflexionar. Su formación y experiencia como médico le otorgan un conocimiento privilegiado sobre los efectos devastadores del tabaco. Precisamente por ello, su negativa a apoyar esta iniciativa resulta aún mas sorprendente.

El Dr. José Reyes, representante de la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares, ha estado especialmente acertado al manifestar en este diario su profunda preocupación por la postura de la Conselleria de Salut, y ha recordado que el tabaco es el producto de consumo que más cáncer provoca. Cabe añadir a esta acertada exposición que existe evidencia científica contundente e irrefutable de que el humo del tabaco que respiran las personas no fumadoras causa daños importantísimos a la salud cardiovascular. Aumenta la incidencia de infartos de miocardio, ictus y la mortalidad de estos eventos. Múltiples estudios publicados en las mejores revistas internacionales de cardiología han estimado que existe más de un 30% de riesgo de padecer eventos cardiovasculares por exposición al humo pasivo. El daño vascular puede aparecer incluso en bajas concentraciones de humo y, en pocos minutos, provocando disfunción endotelial y alteración plaquetaria. Puede, por lo tanto, producirse tras exposiciones breves y de baja concentración , como en las que pueden darse en terrazas, playas u otras áreas exteriores concurridas. La Sociedad Europea de Cardiología recuerda que el tabaco causa alrededor de ocho millones de muertes anuales en el mundo, de las que 1,3 millones se deben a la exposición pasiva. Además, pide reforzar la creación de espacios sin humo debido a su impacto directo en la enfermedad cardiovascular.

Se ha constatado que las leyes que prohíben fumar, incluyendo los espacios exteriores, se asocian a reducciones significativas en las hospitalizaciones por infartos de miocardio. Siguiendo esta evidencia, Suecia ha prohibido, desde 2019 fumar en terrazas y otras áreas exteriores, mientras que Francia contempla la misma medida en su nueva ley de 2025.

La Sociedad Europea de Cardiología considera el tabaquismo como la principal epidemia previsible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria, y se ha posicionado claramente a favor de prohibir fumar en espacios exteriores concurridos. Lo mismo ha hecho Sociedad Española de Cardiología. Resulta llamativo que en este escenario, y ante el debate iniciado por la Conselleria de Salut, todavía no se hayan posicionado a favor de este anteproyecto de ley sociedades científicas tan destacadas en este ámbito como la Sociedad Balear de Cardiología o entidades como el Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears.

Echar humo es fácil, proteger la salud requiere determinación y compromiso. Confiemos en que aún exista margen para que la Conselleria de Salut reconside su postura y respalde una ley que beneficiará a toda la ciudadanía. El humo se disipa, la decisiones quedan.