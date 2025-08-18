La precariedad juvenil

Crónicas Estivales no va a referirse sólo a los adolescentes, sino también a los jóvenes mayores de edad que exigen una emancipación personal, familiar y social. Tras revisar críticamente algunos de los casos concretos, es necesaria una reflexión sobre cómo se forman sus experiencias vitales dentro de la dialéctica, entre integración y autonomía, que preside la dinámica futura de la juventud.

«La precariedad profesional, personal y social es su mayor obstáculo» (Joaquín Estefanía). La sociedad no para de repetirles lo mal que está el empleo, lo poco que van a ganar. Les culpabiliza de falta de esfuerzo y de llevar una buena vida comparada con la de generaciones anteriores que les posibilitaba poseerlo casi todo. Pero casi la mitad de la juventud española, procedente de las clases medias y bajas, vive una situación vital de ansiedad, desánimo y pesimismo porque no ven ni presente ni futuro. «La ansiedad es el trastorno más generalizado» (Jorge Benedicto). Los síntomas como la fatiga, trastornos de ansiedad y agorafobia empiezan a ser comunes. La incertidumbre ante lo que vendrá después es la gran preocupación.

Y es precisamente en el mensaje social donde hay que poner el foco de la situación, según los expertos en salud mental. Si a ello se añaden los cambios brutales que ha desencadenado la última revolución tecnológica; aparece otro ingrediente, la incomprensión que siente la juventud y los reproches que recibe por usar demasiado las pantallas y las redes sociales. Pero la realidad es que su mundo es diferente, también lo es su forma de comunicarse y de vivir, que seguirá cambiando con la inteligencia artificial.

Hace un tiempo tuve la ocasión de mantener una conversación con un grupo de jóvenes en busca de su emancipación. «Siento cansancio, es una sensación de verlo todo muy gris y de que ya da igual todo». Es el testimonio de un joven de 17 años que, al igual que el resto de su generación, está atravesando por una de las etapas más complicadas y complejas. Síntomas como el hartazgo o los trastornos de ansiedad están empezando a ser bastante comunes entre la juventud.

En la reunión mantenida un joven de 20 años manifestaba: «Me veo obligado a vivir con mis padres que no tienen recursos económicos. Mi trabajo es precario con un salario pésimo. No veo mi futuro».

La emancipación juvenil sigue siendo una asignatura pendiente. La Crónica Estival no se sanseacabó.