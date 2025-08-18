Opinión | Tribuna
La política que mata
La ideologia neoliberal, que duu al desmuntatge de l’administració pública en el més pur estil trumpista, acaba provocant greus conseqüències
A vegades hi ha casos de mala gestió política que té conseqüències serioses per a la ciutadania, la qual que es veu administrada per autèntics incompetents que aconsegueixen convertir en un caos qualsevol servei públic que toquen. Cap partit polític és immune a aquest fet, tots poden, en un moment donat, donar accés a un lloc de responsabilitat a alguna persona curta de gambals, o que no té els coneixements o la capacitat que requeriria el treball d’administració. Tanmateix, per regla general totes les administracions públiques poden sobreviure a un parell d’inútils.
El que realment pot posar en perill els serveis públics és la ideologia. Concretament la ideologia neoliberal. Tothom ha pogut veure com a partir dels anys vuitanta i noranta del segle passat en aquest país s’han succeït les privatitzacions del que eren serveis i indústries públiques, com ara el servei telefònic, els hidrocarburs, la generació d’energia elèctrica, impulsades pels governs del bipartidisme en mans de Felipe González i José María Aznar. Aquest és un mantra fals de la dreta: que allò que és públic és ineficient, i que funciona millor si es fa privat. Res més lluny de la veritat! Com ha de ser més eficient si el principal interès d’una gran empresa quan gestiona un servei privatitzat és extreure el major benefici econòmic per als seus propietaris i accionistes? L’objectiu prioritari passa de ser l’interès general a ser l’increment de beneficis a repartir. Ho podem veure cada dia, per exemple amb AENA, una empresa pública que va ser privatitzada en un 49% i ara mateix està més dedicada a extreure doblers a carretades dels centres comercials en que han volgut convertir els aeroports com Son Sant Joan, que a oferir un servei en condicions o a col·laborar en controlar el flux excessiu de turistes a les nostres saturades illes.
Però la cosa pot empitjorar. Aquesta ideologia, que duu al desmuntatge de l’administració pública en el més pur estil trumpista, acaba provocant greus conseqüències a les persones que han de patir-la. Això passa quan els gestors eliminen o retallen serveis essencials, o els externalitzen, amb resultats funestos. Fa poc que veiérem com l’eliminació de la Unitat d’Emergències del País Valencià, i la gestió negligent per part del PP de Mazón, va causar una tragèdia arran de les pluges torrencials. Aquests dies podem veure com, en un context de canvi climàtic amb intensificació de la freqüència de les onades de calor estiuenques, els incendis forestals estan devastant àrees de la Península. Els focs més greus estan calcinant grans zones de Castella i Lleó, inclòs el que ja es considera l’incendi més gran registrat mai a Espanya, l’originat a Uña de Quintana, entre Lleó i Zamora, que ja ha cremat més de 39.000 hectàrees. A banda de la variable climàtica, la poca efectivitat que tenen els serveis d’extinció d’incendis a la comunitat de Castella i Lleó està relacionada directament amb el desmantellament de les brigades forestals encarregades de la tasca de prevenció i extinció, un servei que ha estat privatitzat i externalitzat a 35 empreses privades que, evidentment, escatimen en personal, en sous i en equipament essencial. El resultat d’aquest model de desmantellament de la cosa pública és la catàstrofe mediambiental que estem veient, amb, de moment, dos voluntaris morts i alguns més ferits de gravetat. Els beneficiats són els de sempre: Florentino Pérez és el propietari d’algunes de les empreses adjudicatàries. I qui paga la gestió criminal de Mañueco i del PP també són els de sempre, la gent. Crec que, tenint en compte que l’accés als serveis públics essencials és una de les formes de realització dels drets humans i que, per tant, és obligat protegir-los de la mala gestió i dels intents de desmantellament neoliberals, haurien d’existir lleis que responsabilitzin jurídica i patrimonialment de forma molt severa la mala gestió que ocasioni la erosió d’aquests serveis.
Els governs del PP i del Psoe treballen per privatitzar els serveis públics, tant els essencials com els regulars. Igual que el Psoe volia fa uns anys externalitzar la gestió del seu projecte de tramvia de Palma, Margalida Prohens voldrà privatitzar la gestió del tren, de l’Ibanat, o de qualsevol altre àmbit. No els hem de deixar. Ens jugam la qualitat dels nostres serveis públics, i en alguns casos, la vida.
- Disputa inmobiliaria en Mallorca: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
- “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
- Una británica compra una finca en Mallorca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
- El inspector de Policía Nacional detenido en la operación de blanqueo en Mallorca cambió de móvil días antes de su arresto
- ¿Por qué hay tantos médicos sudamericanos en Mallorca?
- Los jóvenes alzan la voz contra el TIB: “Los mallorquines no podemos volver en bus a casa por la noche, pero los turistas pueden ir al aeropuerto de madrugada”
- Las discotecas de Mallorca ponen fin a la apertura diaria el 1 de septiembre tras una «mala» temporada
- Operación contra el blanqueo en Mallorca: la organización quería comprar hoteles con los beneficios de la droga