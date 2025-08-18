Opinión | Tribuna
Cladera: deute i negligència a l’Hipòdrom de Son Pardo
Hi ha actes que retraten un temps i uns actors i el cas de l’Hipòdrom de Son Pardo n’és un d’aquests. Quan un càrrec accepta la seva responsabilitat, adquireix l’obligació moral de ser gestor i, alhora, dipositari de la dignitat democràtica. Per això, l’escàndol de Son Pardo és una ferida a aquesta dignitat.
Que l’anterior presidenta del Consell, la senyora Cladera, no reclamés convenientment un deute acumulat de 345.000€ i avui es defensi amb manipulacions, és una demostració de com pot arribar a pervertir l’essència d’allò que representa.
La sentència del jutjat contenciós de Palma ha confirmat que la concessionària no complia amb la seva obligació contractual de pagar un cànon de 20.000€ mensuals -més altres despeses ordinàries-. Però el que realment ens interpel·la aquí és la indolència pública que ho va permetre: Cladera va tolerar aquesta situació baix un acord verbal i no va reclamar el deute en forma. Ho va fer perdudes les eleccions i just dies abans del canvi de govern. I en aquell moment feia ja vuit mesos que la concessió havia finalitzat.
Aquesta passivitat és la traïció del deure primordial de tot servidor públic: custodiar els béns de tots. En l’esfera pública pareix que n’hi ha que creuen que tot s’hi val mentre no hi hagi manifesta il·legalitat. Oblida, la senyora Cladera, que la legalitat administrativa va acompanyada d’una moral pública que exigeix diligència i transparència.
En paral·lel, Cladera adjudicava contractes fraccionats i opacs. Per això és cínic que desvïi el tema adduint que l’actual govern formalitza factures menors. Cert, però són imports ordinaris i justificats que no arriben a la magnitud de les irregularitats pretèrites. I d’un executiu, el d’ara, que ha incrementat el pressupost de l’Institut Hípic un 18 % i invertit milions en rehabilitar les instal·lacions, restituint-hi la dignitat i revertint el desastre heretat. Les factures d’ofici formen part de la rutina administrativa i no arriben, ni de lluny, als gairebé dos milions d’euros que Cladera, tot i deteriorar el trot, va adjudicar a dit a empreses del seu poble, Sa Pobla.
Quan el relat polític s’embolica, convé tornar al fonamental. Desviar l’atenció cap a despeses menors és pretendre que la dimensió de l’escàndol depèn del color polític; i no, aquesta és objectiva i requereix l’assumpció de responsabilitats i l’establiment de precedents. Perquè el centre del debat és l’esfondrament d’un principi innegociable: la responsabilitat. I quan els governants prefereixen la comoditat del silenci a la incomoditat d’assumir-les, estan desertant de la seva funció i això mereix reprovació.
Aquest és el sentit d’una moció de reprovació. Perquè és una eina democràtica per fer balanç moral. La memòria col·lectiva és un espai fràgil i, si no s’hi grava el record d’allò que no s’ha de repetir es corre el risc de normalitzar l’abús. Calen línies vermelles i cap govern pot actuar com a administrador negligent.
Els mallorquins tenen dret a sentir-se insultats davant d’una responsable que es diu progressista però és l’antítesi dels valors en què hauríem de construir el debat polític. Cladera ha de donar la cara; això exigeixen les arrels d’un poble que va veure en el trot no només un esport, sinó una tradició, un orgull i una manera de viure. La seva negligència i nefasta gestió ha tacat aquesta memòria.
Només qui està disposat a assumir errors pot recuperar la credibilitat i la senyora Cladera ha donat sobrades mostres de ser incapaç de fer examen de consciència.
