Opinión | Tribuna
Ni ombra, ni aigua, ni refugi: Mallorca crema i el Consell calla
L’altre dia em va pegar mal pes cap i vaig anar a caminar per davant la Catedral. Eren les 19.00 de l’horabaixa i vaig pensar: ja no farà tant de sol... Però no. En estar per la meitat del recorregut, pensava que em moria. Ni un trosset d’ombra. Ni una font d’aigua. Un sol que feia bombolletes a la pell i esclatava el cap. A la fi, quan vaig arribar a s’Hort del Rei, la temperatura va baixar de cop uns 10 graus, o així m’ho va semblar. I vaig pensar: això s’ha de lluitar! Això no és teoria, això és realitat!
I aquesta realitat, cada vegada més dura i sufocant, no es vol veure des del Consell de Mallorca. No només no fan res per adaptar l’Illa de Mallorca a les temperatures extremes que ja patim, sinó que tenen al capdavant de la cura del Medi Ambient un conseller de Vox que nega l’evidència científica del canvi climàtic. És com si estiguéssim a la prehistòria.
Els qui més pateixen aquesta situació són els més vulnerables (infants, persones majors, malalts crònics, persones amb pocs recursos, persones amb mobilitat reduïda...), als qui més afecten les temperatures extremes, els cops de calor i que més necessiten espais frescs, de refugi. Àrees que han de ser gratuïtes, ben accessibles, amb aigua i segures.
La gent no pot més, ni la que passeja pels parcs, carrers i zones públiques dels distints municipis de Mallorca (hi ha llocs on caminar a l’estiu és com creuar un desert); ni molt manco la gent que es veu abocada a viure al carrer o en autocaravanes perquè no poden pagar un lloguer de 1.400 euros al mes. I resulta que, en ple mes de juliol el Consell de Mallorca encara no té ni tan sols un protocol d’actuació en cas de calor extrema per la gent que està en aquesta situació. Mentrestant, els informes sobre l’Estat del Clima a Espanya, que publica l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), mostren un claríssim augment de la intensitat i la durada dels estius amb calor intensa, així com un augment d’onades de calor.
A sobre d’això, ja hi ha municipis on més prest inclús que l’any passat, han iniciat les restriccions d’aigua. I el Consell, què fa? Sabem què no fa: no planifica, no actua, no lidera. Ens està deixant morir de calor... i de set.
La manca d’aigua ja no és una alerta puntual, és una emergència estructural. I no hi ha cap estratègia insular clara per garantir l’accés a l’aigua en situació de crisi climàtica. Ni reutilització, ni inversió en xarxes a gran escala, només la cosa mínima, per complir l’expedient i construir relat. Això sí, ens diuen a la ciutadania que siguem responsables, fins i tot, des de la Fundació Mallorca Turisme es modifiquen els Estatuts i ara seran Estatuts responsables, però qui governa a Mallorca, no ho és.
En contraposició, a altres llocs sí que actuen. A Barcelona i la seva àrea metropolitana, per exemple, funcionen 366 refugis climàtics en xarxa organitzada on la gent pot resguardar-se de la calor, i pot adaptar-se a la pèrdua de confort tèrmic i els seus efectes negatius en la salut. A Viena reurbanitzen carrers per reduir la temperatura urbana, perquè l’asfalt no n’és cap aliat per aconseguir davallar alguns graus la temperatura ambiental. A París posen punts d’aigua, zones d’ombra, i adaptacions temporals a l’estiu. A Medellín, fins i tot, han creat corredors verds per baixar 4 graus la temperatura a barris sencers.
I a Mallorca? Em cauen les llàgrimes mentre escric, aquí no tenim ni una llista de refugis climàtics, ni una estratègia contra la calor, ni un pla de gestió d’aigua ambiciosa. I el més trist és que sí que sabem què s’ha de fer, però en Consell ha decidit no fer-ho.
Des del socialisme mallorquí ho tenim clar, protegir a les persones ha de ser una prioritat, i la nova realitat climàtica ens crida a crear espais que afavoreixin les passejades confortables i segures, especialment a l’estiu, al temps que es mantenen altres usos i funcionalitats. Això vol dir una xarxa insular de refugis climàtics oberts a tothom. Vol dir transformar els carrers amb ombres, fonts i arbres. Vol dir planificar l’ús de l’aigua amb visió a llarg termini, per garantir-ne l’accés a tothom i preservar l’equilibri ambiental.
La lluita contra la crisi climàtica és també una lluita per la dignitat i per la vida. Ens hi va el futur, però també ens hi va el present. I no permetrem que el negacionisme i la inacció ens condemnin a patir, mentre els qui governen al Consell s’amaguen dins un despatx amb aire condicionat.
«Quan penso que un sol home, reduït als seus propis recursos físics i morals, ha estat capaç de transformar un desert en aquest país de Canaà, em convenç de nou que, malgrat tot, l’ésser humà pot ser digne». (Jean Giono, L’home que plantava arbres). Ara només falta que el govern del Consell de Mallorca vulgui ser digne també.
- Disputa inmobiliaria en Mallorca: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
- “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
- Luca Milojevic, hermano de Stefan, sale de la cárcel tras ser detenido en la operación de blanqueo al pagar la fianza de 10.000 euros
- Las discotecas de Mallorca ponen fin a la apertura diaria el 1 de septiembre tras una «mala» temporada
- Una británica compra una finca en Mallorca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
- El inspector de Policia Nacional detenido en la operación de blanqueo en Mallorca cambió de móvil días antes de su arresto
- Los jóvenes alzan la voz contra el TIB: “Los mallorquines no podemos volver en bus a casa por la noche, pero los turistas pueden ir al aeropuerto de madrugada”
- ¿Por qué hay tantos médicos sudamericanos en Mallorca?