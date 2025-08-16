Mac Tire y ese dulce perfume

Tú que sabes lo que fueron los ochenta… hoy te ves cazando unicornios o intentándolo. Alcanzar o atrapar simbólicamente todo sin muerte y todo muy real con nada y para nada mágico, más bien intentas encontrar un término medio entre lo que eras y lo que tienes planes de ser cuando lo más importante de todo sea seguir siendo tú mismo unos cincuenta años más. No te lo pienses.

Es un animal pequeño como una cabra, por si intentas encontrarlo. Muy astuto. Los cazadores nunca pueden llegar a acercarse a él lo suficiente o en condiciones. El amor puede ser el cebo fundamental pero cuando tu objetivo es dar muerte eso ya es, de facto, incompatible. Huidizo, se desliza por la maleza como un sueño al despertar. Inteligencia y milenios de oficio a sus espaldas. Para atraparlo o intentarlo, los antiguos enviaban a una doncella pura cubierta por una finísima túnica …¿ok? Sí, pura. ¡My God! Nos han hecho creer mucho tiempo que el fabuloso bicho saltaba al regazo de la chica y ella lo acababa amansando de manera que a continuación no la dejaría de seguir ni acompañar. ¿Pura…? En otras zonas, los situaban cerca del lago (imaginemos que no muy lejos de la mano alzada y la espada emergente empuñada). Vamos: en ese lago todos los animales debían ir a beber, pero lo de siempre, las malditas serpientes (ni comentar si son de herradura, invasoras, o del lugar) estas, las que sean, habrán derramado el veneno horas antes de que toda el Arca de Noé entera desfile y se muestre con sus jetas cargadas de sed. Cuando los primeros empiezan a caer, pronto los demás se van a apartar hasta que llega ese hermoso potro con el único cuerno. (Ahora veo de dónde bebe mi admirada Dtra. Susana Ranea, alergóloga, que a tantas niñas y niños atiende y renueva sus vidas. Desde aquí un saludo). Ese mágico caballito primo de Pegasus llega al trote prácticamente volando, sin demasiado ruido ni banda sonora alguna para la ocasión. En una de las versiones conocidas, parece ser que hará la señal de la cruz con el cuernecillo que no es del centeno, vaya por Dios, el original celta queda siempre filtrado y asimilado el símbolo nacional escocés bien canonizado. Desde ese momento, el veneno se torna inofensivo para todas las criaturas que se arremolinarán pronto para poder beber casi a la vez, todo un cuadro. Los leones acabarán comiendo hierba ya lo verán… en el próximo reel.

Imagen de archivo de un unicornio. / .

Redención y pureza, poder y magia, capacidad de gran cambio... ¿En serio, se te ha ido la olla? Puede ser perfectamente, y no es para menos. La gran fortaleza permite ser fiel a uno mismo e incapacitar a los presuntos depredadores. Incluso lo han intentado ofreciendo los senos de una bella y la bestia se ha abalanzado a mamar… pero, en ese momento y en otra versión, la chica lo agarra por el cuerno. Enseguida llega la policía. O algo así, pero ya no lo conducen ante el rey, no. Unos acusan a la chica de imitar a la virgen cristiana, otros de lo contrario, tú decides volver al lago e intentar tomar un trago pero ya todo va tan increíblemente bien que hay cola para los tickets. Todo bien rodeado de árboles, la música ensordece pero son pájaros. «Tú exaltaste mi cuerpo», dice el salmista y yo que me parto, comparan ese cuerno con otra cosa. He oído que también luchan con los elefantes y los pinchan y les vacían el vientre a destajo. Otros aseguran rotundamente que de vivos nunca se les puede capturar. Que los han visto negros, verdes, pero sobre todo blancos inmaculados y que alguna vez han matado al león, pero que muchas veces más el rey de la selva, girando, los ha atrapado. Muy potente, pero atónito, queda siempre ante la Ninfa de turno. Luego, si lo matan, es a traición. Dulce aroma que adormece, trampa implacable por olfato, peligrosa intuición que nos sirve de guía. Si te hiere con su cuernecito mueres, pero, aún así, mola a todo el mundo. La bibliografía es inmensa, inacabable.

El cazador vuelve a atar una doncella al árbol, reaparece, lo acechan. La bestia más salvaje que existe lima y afila finamente su arma. Ya aparecían imágenes similares en Mesopotamia. Se te ha cruzado la pinza, todavía quieres ir a por él, pues claro que sí. El cuerno tiene propiedades terapéuticas, lo asegura un anónimo griego. El marido de Elisenda de Moncada, Joan I, exigió la obtención de ese cuerno mágico en el SXIV en Pedralbes. Sus virtudes son consideradas mágicas.

Bajas al lago. Los tickets ya se han acabado, alguien te pone un escocés en las manos. El vaso es de plástico, pero con bastante hielo. Ahora, nosotros nos cuidamos y ellas fuman, parece que hartas de portarse bien. Sale el primer grupo. M. me pregunta si se me han cruzado los cables o qué… todo está bien. Todo va a salir bien, repiten hoy continuamente. Lo acojo. Necesitas unas vacaciones… en el mar, añado, pero será otro año. Por ahora, me conformo con salir a buscarlo. No hay una sola doncella, hay cientos y a coro con cantos de sirena y lo puedo oír resoplar cada vez más cercano en la noche. No se parece en nada a ninguna otra cosa. El lago es una balsa de aceite. Y tú, que sabes lo que fueron los ochenta, y que te mereces todo lo que te pase, otra vez lo vas a intentar. Llenas de contenido el verbo «alcanzar» aunque ahora expresado en un fabuloso y nuevo acento. Una extraña frecuencia se apodera de nuestras campanas, pero en instrumental y oportuno estribillo, Debby Harry aúlla una vieja y conocida canción. De noche y alrededor de una hoguera calidoscópica de sentimientos entrelazados, colocáis caracolas diminutas y piedras antes de girar vuestras cartas, sin grandes pretensiones pero en conmovedora y sincera fraternidad. El verano cuesta abajo. Perseidas cruzando tu húmedo lagrimal. En otra imagen, a la sombra del Teix, estás sentada apurando elegantemente tu último cigarro antes de entrar de nuevo en tu vida. El relinchar cada vez se oye más cercano…