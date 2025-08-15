Viva el turismo, pero en otro sitio

Si toda España recibiera la misma proporción de visitantes que acoge anualmente Balears, el país sumaría dos mil millones de turistas. ¿Se consideraría esta cifra un problema o una bendición?

Si toda España recibiera la misma proporción de visitantes que acoge anualmente la isla de Ibiza, el país sumaría cuatro mil millones de turistas. ¿Se consideraría esta cifra un problema o una bendición?

El inflamado 2025 no pasará a la historia como el primer año en que todo el mundo hizo turismo, sino en que todo el mundo escribió de turismo en tono autoritario. Basta con alojarse una noche en un hotel para considerarse turista, pero no queda claro si la estancia es suficiente para conocer y padecer las interioridades de la industria más contaminante del planeta. Se multiplican las aportaciones eruditas de los analistas sobrevenidos, que condenan a los demás a sufrir los efectos de la ganadería intensiva que se confunde con una actividad ociosa.

Esta noche dormirán en Mallorca seiscientos mil turistas, y otros seiscientos mil distintos la semana que viene, que eran otros seiscientos mil la anterior. Y así sucesivamente, de junio a octubre. El recuento equivale a que España alojara hoy a sesenta millones de turistas. ¿Se consideraría esa cifra un problema o una bendición?

Esta noche dormirán en Ibiza 150 mil turistas, y otros 150 mil distintos la semana que viene, que eran otros 150 mil la anterior. Y así sucesivamente, durante todo el verano. El recuento equivale a que España alojara hoy a 130 millones de turistas. ¿Se consideraría esa cifra un problema o una bendición?

Por supuesto, los expertos de aluvión en turismo no se detienen en las cifras, operan desde las sensaciones. Se abstraen incluso de los aspectos económicos. Blanquean un mero negocio, muy propicio por cierto al lavado de capitales, que transforman en una actividad cultural casi operística. Promocionan el encuentro de los pueblos, no siempre fácil de conseguir con los visitantes que se emborrachan en el avión de llegada y no interrumpen esa condición dipsómana durante su estancia.

Mallorca disfruta ahora mismo de una densidad de más de cien turistas por kilómetro cuadrado, que, hermanados con los locales, elevan la concentración a trescientas personas en la superficie citada. España acumula a cien habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Se consideraría que triplicar esa cifra es un problema o una bendición?

Ibiza disfruta ahora mismo de una densidad de más de 250 turistas por kilómetro cuadrado, que hermanados con los locales elevan la concentración a más de quinientas personas en la superficie citada. España acumula a cien habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Se consideraría que quintuplicar esa cifra es un problema o una bendición?

Llega un momento en que ni los expertos turísticos de última generación pueden mantener la fantasía del turismo como un intercambio cultural, un tráfico meramente intelectual. Entre otras cosas, porque son incapaces de mencionar ni un solo monumento de Mallorca o de Ibiza que justificara las muchedumbres. Entonces, cambian de argumento, aunque no de conclusión. Proclaman que vivimos del turismo, nos alimenta, nos enriquece. (Se ha mantenido la primera persona propiciada por los analistas, ansiosos por contagiar su convicción).

Para afianzar la tesis de que el turismo reconvertirá en millonarias a todas sus víctimas, conviene tomar ejemplo del único país que todavía aventaja a España en flujo, y sobre todo en recaudación. Se trata de Francia, con sus cien millones de visitantes anuales y un primer ministro que ha anunciado sin complejos que la nación de la grandeur se halla al borde de la bancarrota, probablemente al borde equivocado. Ergo, el exceso de turismo ha hundido a uno de los baluartes más ricos del mundo. Se podría añadir que el prestigioso BBVA concluye que el turismo ralentiza la economía barcelonesa, pero los creyentes no buscan razonamientos sino convicciones. Menos Louvre y más cervezas baratas.

La saturación turística no se desborda con una nueva marca de visitantes de borrachera (Mallorca), ni con otro récord trágico de muertes por balconing (Ibiza). El turismo es un problema cuando el hartazgo no se limita a las variantes degradadas que han alimentado iconos como Ballermann o Magaluf. El rechazo se extiende por primera vez al yate del mismísimo Jeff Bezos, aquí y en la Venecia descuartizada. Es un rechazo interclasista.

En el último párrafo, los sabios del turismo se mimetizan de apaciguadores, promueven el ascetismo tolerante y advierten contra las calamidades que conlleva un repunte de la turismofobia. En cambio, no logran explicar por qué no había turismófobos en los años noventa, cuando la presión soportada entonces por Mallorca/Ibiza sería tildada hoy de intolerable en cualquier enclave de la geografía costera. Si acaso, se debe achacar a los indígenas un exceso de tolerancia, al no haber activado las alarmas cuando la senda de la catástrofe todavía era reversible. Con la planta industrial al borde del estallido, la única duda es el formato violento que elegirá la historia para regresar a la casilla de partida. Mientras tanto, que viva el turismo, pero en otro sitio.