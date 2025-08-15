Siete actitudes que aniquilan el ‘sex appeal’ y un cajón de sastre

No sé qué hace atractiva a una persona. Qué características exactas contribuyen a que tenga una especie de imán que la convierte en interesante y sexi. Un tono de voz, una forma de moverse, de atusarse el pelo o de rascarse la cara, una opinión. En contraposición a esos intangibles están las evidencias (más que tangibles) aniquiladoras del sex appeal. He aquí una lista.

Este lugar es bonito, pero caluroso. La tortilla está buena, pero salada. El restaurante está bien, pero te hacen esperar demasiado. Tus amigos me caen bien, pero hablan en exceso. El viaje precioso, pero el hotel mediocre. La falda es bonita, pero no te queda bien… Y suma y sigue. Quienes tienen la queja fácil y son incapaces de quedarse con lo bueno, quienes ven el vaso medio vacío y no hacen el esfuerzo por verlo medio lleno son un tostón. Hablar de enfermedades: Me ha salido un lunar sospechoso, a mi vecina le dolía la pierna y ha resultado ser una enfermedad incurable, se me hincha la barriga y seguro que soy intolerante a mil alimentos, a la amiga de una amiga de una amiga le han diagnosticado una dolencia rarísima e intratable y males y más males. A no ser que, Dios no lo quiera, sea algo grave, no hay que hablar constantemente de achaques. Es cero atractivo y cansino.

Levantarse para ir al baño cuando traen la cuenta, hacerse el despistado cuando toca hacer números para pagar a escote, dejarse invitar siempre, no tener un detalle jamás con la otra persona. Ser rácano es un jarro de agua fría. La generosidad económica, pero también la emocional, compartir y darse uno mismo es sexi. Las personas agarradas son un bajón y las que hablan y fanfarronean de su dinero, también. Este coche me ha costado un ojo de la cara, tengo un velero carísimo, este año he ganado un montón de pasta, mis negocios son la bomba, pasaré mis vacaciones en un crucero que no puedes ni imaginar lo que cuesta… Tanta fanfarronería tiene que esconder alguna carencia, que mejor no tener que descubrir. No escuchar: No dejar hablar, no atender a lo que te dice el contertulio, preguntar y no esperar a que te respondan, interrumpir. Algunas de estas personas incurren, para más inri, en un yoísmo y en una necesidad de hablar de sí mismos y de sus necesidades exasperantes. Admiro a quienes ponen sus dos orejas y la atención a disposición del otro.

Las uñas de los pies largas, levantar el meñique al tomar café, hablar con la boca llena o no ser muy espléndidos con el uso de productos de limpieza están dentro del cajón de sastre de cosas que, con paso lento, pero seguro, aniquilan cualquier atisbo de atracción. Y, de momento, fin.