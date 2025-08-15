Releyendo a Bellow

Dicen que el verano es la época propicia para releer. Pero no puede entenderse como una recomendación general. Releer es propio de quienes no han resuelto de forma satisfactoria viejos conflictos, bien de orden emocional, ideológico o moral. Aunque también consiste en recorrer los espacios ya transitados en los que creímos ver iluminaciones deslumbrantes sobre nuestras propias vidas, para comprobar su vigencia o constatar la pérdida de su luz. Aunque sea mentira, porque la guerra sigue en Europa y en Gaza, el verano sugiere la posibilidad de la paz. Decía Brodsky que la guerra termina de verdad cuando yace en un respaldo de silla el vestido de una rubia y cuando el alado y zumbante vuelo de una bala plateada se lleva vidas al sur en julio.

Herzog intentaba escapar a todas las cargas, de las cosas prácticas y de los problemas con las mujeres, de los que le era imposible la huida. Su mirada sobre el estío estaba condicionada por sus responsabilidades familiares, tenía el deber de vivir y así relativizaba su aproximación a la costa y al dolce far niente, las playas sientan bien a los locos con tal de que no estén demasiado locos.

Herzog confesaba sin miramientos en su diálogo interior su incomprensión del mundo de las mujeres. Algunos hoy lo calificarían de misoginia galopante, aunque otros, sin adherirse incondicionalmente a sus apreciaciones, no dejarían de celebrarlas en su fuero interno. Hombres y mujeres somos géneros distintos de una misma especie por mucho que tengamos iguales derechos políticos. Hay cuestiones irrebatibles que diferencian nuestros roles sociales: las hormonas. El estradiol de la menopausia cae en picado en torno a los cincuenta años mientras la testosterona inicia en esa misma fecha su lento declive. Y esta es una cuestión sin la que es imposible entender lo que nos pasa, a unos y a otras. ¡Oh!, pensó Herzog, las cosas que se ponen sobre sus carnes las mujeres. Y nosotros tenemos que mirarlas, escucharlas, prestarles mucha atención y hasta respirarlas.

Sonreímos con una tonta afectación de superioridad cuando el narrador omnisciente nos cuenta lo que de verdad piensa Herzog y que en el jamás de los jamases confesaría a cualquiera de las mujeres de las que se ha enamorado. Sonreímos también cuando nos confesamos hermanados con Herzog. A qué negarlo, habremos causado dolor en algunas mujeres, pero, ¿acaso no nos han herido también en lo más íntimo?

Ahí van algunas de las posibilidades: Dice Madeleine que eras un dictador, un verdadero tirano. Eras muy dominante. Eras egoísta, una especie de monarca irritado por estar perdiendo su poder. Algunas mujeres no se preocupan del daño que pueden causarle a un hombre con esas cosas que dicen tan a la ligera. Aquí se evidencia más el machismo. Las mujeres como seres livianos incapaces de la profundidad masculina. Bueno, aquí hay tema para una discusión muy amplia: la de nuestras diferentes habilidades mayoritarias en unos y otras, fruto de las hormonas —las sociales y emocionales de las mujeres y las de la razón en los hombres—. El poder mediante el sexo o mediante razón y fuerza.

Herzog da voz a tantos hombres heridos por ese poder femenino. En el personaje de Bellow la voz que se escucha es la de los hombres heridos, no la de Bellow. Si quieren oír la de las mujeres vencedoras lean A cuatro patas, de Miranda July.

Es aquella la voz de una herida que no deja de sangrar: Nunca entenderé lo que quieren las mujeres. ¿Qué desean? Comen ensalada y beben sangre humana. Las buenas chicas se casan enamoradas. Pero cuando dejan de estarlo, deben recuperar la libertad para amar a otro. Ningún esposo decente hará nada por oponerse al corazón de su mujer.

Esta es la ortodoxia vigente a la que nadie puede oponerse. A esto se le llama igualdad, claro: seres diferentes pero iguales. Esta es nuestra contradicción de naturaleza y civilización imposible de resolver. Hay que vivir con ella. El pobre Herzog siempre buscando el amor. ¿Iba a ser sólo eso, abrazando a una tras otra? Todos estos apretones y excitaciones del corazón sólo son para las mujeres. La ocupación seria de un hombre es el deber, la vida viril, la política según Aristóteles.

Pero los conflictos de Herzog no son solamente con las mujeres. También está en conflicto con la civilización. Encara, por ejemplo, a Tocqueville por considerar el impulso humano hacia el bienestar como uno de los más fuertes de una sociedad democrática. No le reprocha una verdad más hiriente: que no supiera valorar el poder destructivo que engendra ese mismo impulso. Le corrige la profecía de menos crímenes y más vicio privado cuando debería haber sido menos crímenes privados y más crimen colectivo.

Dice que desde Hiroshima la vida en los países civilizados se apoya sobre unos cimientos de puro riesgo. Ahora en 2025 no estoy seguro sobre qué cimientos se apoya la vida. Creo que no lo sabe nadie. El futuro ha dejado de existir. Se vive y ya está. Se dice que la guerra de Gaza es un genocidio contra los palestinos. Y uno se pregunta por qué nunca se le ha llamado genocidio a la destrucción de Hiroshima y Nagasaki por las dos bombas atómicas que asesinaron (terminología del momento) a 250.000 japoneses. Ah, ellos eran americanos y esos, judíos.

De entre todos los defectos y debilidades de Herzog, señalados por las mujeres de las que se enamoró y de las que sufrió, no figuran algunas de sus reflexiones sobre la filosofía y la política. Entre ellas escojo la que expongo a continuación, que me parece mucho más atinada que las vertidas en aquel su particular muro de las lamentaciones: En toda comunidad hay una clase profundamente peligrosa para los demás. Y no me refiero a los criminales. Para ellos tenemos castigos. Me refiero a los dirigentes, a los jefes. Porque, invariablemente, la gente más peligrosa es la que trata de tener el poder en sus manos. Y mientras, hirviendo de indignación, los biempensantes ciudadanos se retuercen el corazón porque nada pueden hacer para cambiar las cosas. Estamos condenados a ser los esclavos de los que disponen del poder para destruirnos.