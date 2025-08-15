Opinión | TRIBUNA
Per una atenció de qualitat a la discapacitat
El Consell de Mallorca i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) han complit, una vegada més, amb la paraula donada. En aquest cas, va ser l’octubre passat, quan es va acordar amb el sector la millora dels preus en tots els serveis que tenim disponibles per a les persones amb discapacitat. Ara feim efectiva aquesta pujada del preu per plaça, amb efectes retroactius a gener de 2025.
Demostram així la capacitat de l’actual govern encapçalat per Llorenç Galmés de transformar els acords en realitats tangibles i d’estar, una vegada més, al costat de les persones, en aquest cas, de les persones amb discapacitat de l’illa de Mallorca.
Ens trobam davant una inversió sense precedents, ja que s’han destinat 11,5 milions d’euros per reforçar la xarxa de serveis per a persones amb discapacitat en el proper trienni 2025-2027. Aquesta xifra reflecteix una aposta clara per la qualitat i la sostenibilitat del servei.
Aquesta és una millora salarial històrica, en què tots els treballadors reben el mateix increment, independentment de la seva categoria. Es tracta d’una pujada acumulada de 4.000 € per treballador en tres anys: 2.000 € el 2025, 1.000 € el 2026 i 1.000 € el 2027. En definitiva, és una mesura justa que vol reconèixer el valor i la professionalitat del personal del sector.
També és una millora de les condicions i de l’estabilitat del sector, ja que suposa una actualització dels preus concertats amb les entitats del sector de discapacitat, que arribarà fins a un 15,5 % en serveis com, per exemple, els residencials. Es converteix així en una mesura que reflecteix els costos reals del sector, evita la fugida de talent i, alhora, garanteix una millora de la qualitat de l’atenció i assegura la inclusió i la igualtat d’oportunitats a la nostra illa, on els costos són més elevats que a altres indrets.
Tot aquest acord té un benefici directe per a la ciutadania: afecta 4.500 persones usuàries i més de 2.200 professionals de 27 entitats concertades amb la institució insular.
Aquest és el model de govern del Partit Popular: governar amb diàleg, determinació i responsabilitat forma part del nostre full de ruta. Així ho hem fet durant tot el procés: hem tengut les portes obertes a totes les entitats per tal d’arribar al millor acord possible, amb la voluntat política d’anar sempre a l’alça en els preus.
Continuam amb el compromís amb polítiques socials valentes, amb rigor econòmic i amb la finalitat de consolidar Mallorca com a referent en atenció social.
Aquest acord demostra que el Partit Popular al Consell de Mallorca compleix els seus compromisos, inverteix en les persones i construeix un futur amb més qualitat de vida per a tothom. En definitiva, és l’objectiu de la nostra legislatura: millorar la vida dels mallorquins i mallorquines.
