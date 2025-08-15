Gracias por venir

Bolsas FEHM - AFEDECO. / AFEDECO

En Mallorca vivimos del mar, del sol, de la tierra… y también de las personas que nos visitan. Cada año, millones de turistas cruzan el Mediterráneo para descubrir nuestra isla, pasear por nuestras calles, probar nuestra gastronomía y llevarse un pedazo de nuestra esencia en la maleta. Son ellos quienes, en gran medida, sostienen nuestra economía, generan empleo y permiten que el pequeño comercio siga vivo. Y, sin embargo, a veces se nos olvida decirles algo tan sencillo y tan poderoso como: gracias.

Por eso, cuando la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) lanzó la campaña {"anchor-link":true}

, en AFEDECO supimos que no bastaba con sumarnos con un comunicado. Queríamos hacer algo tangible, visible y, sobre todo, humano. Así ha nacido nuestra propuesta de El Día de la sonrisa al turista.

Ese día, que queremos instaurar como una cita anual el 27 de febrero por su cercanía la Día de les Illes Balears, los comerciantes de diferentes puntos de la isla entregarán bolsas reutilizables con el lema de la campaña a quienes nos visitan. No es solo un objeto, es una invitación: «Llévate un recuerdo de Mallorca, pero no olvides llenar esta bolsa con experiencias, con productos locales, con momentos vividos en nuestras calles». Es también un mensaje a nosotros mismos, a los residentes: recordar que el turismo, cuando se gestiona de forma equilibrada y sostenible, no es una amenaza, sino una oportunidad compartida.

La imagen que queremos que quede grabada es simple pero poderosa: un comerciante entregando una bolsa a un turista, ambos sonriendo, intercambiando unas palabras. Un gesto que une dos mundos y que, en tiempos donde el discurso sobre el turismo se polariza, devuelve el protagonismo a la cordialidad, la convivencia y el respeto mutuo.

El comercio local es mucho más que un lugar para comprar. Es el espacio donde se cruzan historias, donde un visitante puede descubrir el origen de una receta, el secreto de un bordado, la historia de un vino. Nuestras tiendas, nuestros mercados y nuestras calles son parte de la experiencia que el turista vive en Mallorca, y eso nos hace corresponsables de su recuerdo.

Quiero ser muy clara: apoyar al turista no significa aceptar cualquier modelo turístico. No hablamos de masificación sin control ni de un crecimiento que ponga en riesgo nuestra calidad de vida. Hablamos de un turismo que encaje con nuestras necesidades, que respete nuestro entorno, que aporte valor a nuestra tierra y que permita que todos, residentes y visitantes, podamos disfrutar de la isla. Y en ese modelo, el comercio local tiene mucho que decir y que aportar.

En AFEDECO creemos que la mejor manera de defender un turismo equilibrado es a través del ejemplo: ofrecer un servicio cercano, cuidar cada detalle, transmitir nuestra cultura y hospitalidad. El Día de la sonrisa al turista es un paso en esa dirección. No queremos que sea un gesto aislado, sino el comienzo de una tradición en la que comercio, hostelería, administraciones y ciudadanía sumemos fuerzas para que cada persona que visite Mallorca se lleve algo más que fotos: se lleve la sensación de haber sido bien recibida.

Invito a todos los comercios, grandes y pequeños, y a cada ciudadano que entienda la importancia del turismo para nuestra isla, a sumarse a esta acción. La sonrisa de un comerciante y la gratitud de un visitante pueden parecer pequeñas cosas, pero son semillas que, si las cuidamos, pueden florecer en una relación más sana y duradera entre quienes vivimos aquí y quienes nos eligen, año tras año, como su destino.

Porque en el fondo, lo que queremos transmitir con esta campaña y con nuestra propuesta es muy sencillo: Mallorca es vuestra casa, y las puertas están abiertas. Gracias por venir.