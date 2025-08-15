Opinión | TEMPUS EST IOCUNDUM
Un Govern d’anticonsellers
Un nou ministre de Foment de la Producció de Roses no aniria pel món advertit del perill de les espines. Posaria l’accent en lloar la bellesa dels colors i l’olor que reparteixen. En canvi, en el Govern de Marga Prohens floreixen els consellers que contradiuen els seus títols o, almanco, una part de les seves atribucions.
El cas més proper i rellevant és el de la consellera de Salut, atenció a la paraula. Manuela García, s’ha oposat a la proposta ministerial de prohibir fumar a llocs com les terrasses dels bars. «La millor solució no és la prohibició». Em perdonarà la consellera, però discrep. Encara record els temps en els quals algú que mai ha fumat tornava a ca seva des de la feina fent olor de fum per gentilesa dels seus companys de taula. O quan dins els bars s’estenia una boira de tabac. Sense prohibició, els no fumadors continuaríem patint càncer i malalties pulmonars sense haver-ho cercat. Li han hagut de recordar el president de l’Associació Espanyola Contra el Càncer a les Balears, el doctor José Reynés Moreno, els metges de família o les infermeres.
El problema és més profund. La consellera de Salut es converteix en anticonsellera en el moment en què s’oposa a una mesura saludable. Si el Govern vol demostrar que és més antisanchista que Isabel Díaz Ayuso, que ho deixi en mans d’altres departaments com Economia, Empresa o Turisme.
Parlant de Turisme, nou de cada deu illencs ignoram que el seu titular també és conseller de Cultura. Fou un missatge clar de la presidenta per subordinar-la als interessos turístics. La Cultura només interessa si és útil per a la nostra primera activitat econòmica. Jaume Bauzá és orfe de defensar un dels eixos fonamentals de qualsevol cultura: la llengua. Ben al contrari, veu com el Govern de Vox imposa mesures anticatalà o de desprestigi de l’idioma oficial sense obrir boca. Es mereix entrar en l’exclusiu grup dels anticonsellers.
José Luís –sic– Mateo Hernández és conseller d’Habitatge, Territori i Mobilitat. Les opinions sobre la darrera competència les deixarem en mans dels usuaris del tren o dels conductors que passen per la Via de Cintura. Ens limitarem a recordar que territori –segons el Diccionari Català, Valencià, Balear– és una: «Extensió de terra pròxima a una població i dependent administrativament d’aquesta». De terra. No de ciment ni d’asfalt. En canvi, la majoria de les mesures que ha pres són contràries a la terra i molt a favor de l’especulació urbanística. El temps dirà si aconsegueix pal·liar la situació d’una altra de les seves competències, l’habitatge, o fracassarà com tots els seus predecessors. En el segon cas, es limitarà a afavorir l’especulació dels fons d’inversió i a crear barris semideserts com el del Polígon de Llevant. De moment, ha demostrat que és un conseller d’antiterritori de cap a peus.
El vicepresident Antoni Costa també és conseller d’Innovació. En més de quaranta anys d’autonomia, no es coneix ni un sol govern que hagi innovat per posar fi al monocultiu econòmic. La conselleria de la Mar, en mans de Juan Manuel Lafuente, tendria més sentit si, com proclamava Alexandre Forcades, tota l’aigua entre illes s’hagués considerat com a sobirania balear; de moment, és més conseller de ports i iots.
La llista podria continuar, però acabaríem demanant el mateix: que no es dissimulin en el nom les vertaderes funcions d’algunes de les conselleries del Govern.
