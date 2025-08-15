No es buenismo, es inteligencia emocional

Denunciar el genocidio gazatí no es cosa de rojerío, ni de progresismo woke, que no soporto, ni de ser antisemita. Es cuestión de humanidad y sencillo de explicar. Siempre que el auditorio sea capaz de prescindir del sesgo belicoso que propagan las redes sociales; si atribuye sus problemas de próstata a la obsolescencia programada de la carne y los órganos y no a, como dicen los italianos, al «piove, porco goberno»; si no proyectan sus frustraciones en causas ajenas y que nadan tienen que ver con su aburrida realidad, o si, sencillamente, son capaz de ponerse en el lugar de los demás, que es precisamente en lo que consiste la inteligencia emocional: tratar de entender el inimaginable sufrimiento provocado por los sionistas (ya expliqué las diferencias con el judaísmo; similares a la que separan el ser cristiano de ser un borrego de la Santa Inquisición) en respuesta al aborrecible atentado de Hamás.

Esto último hay que escribirlo, también, no sólo porque lo piense sino como salvaguarda frente a los lobistas que me han llamado «terrorista, antisemita y asesino». Porque ríete del Opus Dei si los comparas con el lobby judío.

Denunciar los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en Gaza, y los que se seguirán cometiendo, no es sesgo político. Tampoco buenismo. Se trata de aquello que constituye la esencia de las democracias que condenaron en tiempos pretéritos matanzas similares: la hambruna del Holodomor (que en ucraniano significa «matar de hambre») por el que Stalin ha pasado a la historia como un genocida (a pesar de los que todavía discuten si lo fue o no); el Holocausto infligido por el segundo mayor asesino de masas de la historia después del anterior, Hitler, al linaje judío de cualquier nacionalidad por el simple hecho de profesar esa religión; el de los japoneses con los chinos por puro racismo; o el del rey belga Leopoldo en el Congo (lean a Javier Reverte) por la misma razón que el anterior; y tantos otros en la historia de la humanidad. Consiste, por tanto, en anteponer los derechos humanos al sesgo que caracteriza a los más polarizados; o a los más idiotas, según se vea.

¿Denunciar los casos anteriores supondría ser antialemán, belga, japonés o ruso? ¿O las salvajadas que cometimos los españoles en las Américas? ¿Denunciarlo es ser antiespañol? Obviamente no. Se trata de masacres contrarias a los Derechos Humanos. Me da igual que sean fruto del imperialismo, nacionalismo, fanatismo religioso u obra de una mala bestia cuya madre perdió una magnífica ocasión de abortar en aras de una causa mayor. Porque el sufrimiento que infligieron ninguno lo desearíamos para cualesquiera de los nuestros: se llama inteligencia emocional, no buenismo. Pero requiere una mínima dosis de humanidad para comprenderlo; para imaginar que quien se muere de hambre por haber nacido en un territorio gobernado por asesinos despiadados no tiene culpa alguna de que aquéllos atentaran inhumanamente contra sus vecinos.

No obstante, ese ejercicio intelectual no se les puede pedir a los apesebrados, a los lobistas, a los fanáticos, o a los que odian a los demás por no ser de su linaje; ni tampoco a los que forman parte de una tribu dentro de la cual no se disiente. Porque el odio que destilan les impide entender que la gran mayoría de la sociedad, de cualquier país está atónita y escandalizada. Porque ver a niños sin apenas carne, cubiertos de piel y entrever cada hueso de su esqueleto es el mayor de los horrores. O fake news para los miembros de la tribu, como afirma Netanyahu.

No defiendo un paradigma moral que predique una causa noble. Sencillamente sucede que la opinión pública se ha degradado a un nivel nunca visto y que hay demasiadas instituciones con un nivel de ética mínima. No me creo los «hechos alternativos» y sí me creo que frente a unos hechos básicos hay una verdad mínima sobre la que ni siquiera admito discutir. Pero sí escribir. Porque aumenta mi club de fans.