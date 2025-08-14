Elogio del viaje

Recuerdo que hace bastantes años, sería hacia los setenta del pasado siglo, viajaba al arrancar agosto hacia París, en compañía de varios compañeros por cuestiones de medios de comunicación. Por entonces, el grupo formaba parte de una excelente comunidad jesuita madrileña, de talante intelectual y mediático. Por este ambiente y por nuestras tareas universitarias, dedicamos una semana a visionar una serie de películas todavía no estrenadas en España y asumir ese aroma inolvidable del Barrio Latino y sus derivaciones hasta el Sena, todavía de aguas oscuras. Éramos todavía jóvenes, en España se olfateaba algo que más tarde llamaríamos Transición, pero las horas conmovidas en una ciudad tan mítica entonces como París justificaba el esfuerzo por tanta belleza visionada y asumida. Fueron días de vino y rosas. Lo constato en las páginas del «dietario» que entonces me acompañaba. Y escribo estas letras tras su lectura. Una escritura a mano, casi ininteligible, y un tanto ajada por tanto tiempo transcurrido. Por lo menos, cincuenta años.

Al recordar este viaje, tan fraternal y tan pedagógico, me asalta el recuerdo de tantos viajes como han punteado mi vida, tantas veces en soledad pero otras, como la citada, acompañada de compañeros jesuitas. Y caigo en la cuenta de que una forma de identificar esa vida es bajo la forma de «un viaje permanente». Una idea que, por aquellos años, comencé a utilizar en las clases de Teoría de la Comunicación madrileñas y que acabé por derivar a mi comprensión de mi vida creyente. Venimos de un largo viaje de Tradición y Legado, y somos en la medida en que seguimos viajando… aunque estemos físicamente quietos o aquietados. Vivir es viajar. Y eso que llamamos vejez aparece cuando asumimos, más o menos conscientemente, una situación de parada también permanente. Cuando dejamos de viajar más allá de nuestro lugar de estancia, o sencillamente, cuando dejamos de viajar emocionalmente. Entonces, morimos. Sin más.

Una tarde parisina, que recuerdo dominada por un sol implacable, nos dirigimos a la Cinemateca Francesa para adicionar un film siempre deseado, pero difícil de conseguir en España: Las uvas de la ira, del maestro Ford. Que va de un exagerado viaje de toda una familia expoliada por la gran crisis del 29, camino de nuevas tierras, de un futuro soñado… y necesario. Aquella noche, tomé algunas notas como ya he indicado, en las que reflexionaba sobre el hecho de que no hay esperanza sin viaje, sin moverse de esos lugares en que nos sentimos o bien cómodos o por el contrario echados fuera. La decisión de subirse al carro de la vida, con todo lo que tengamos, y no parar hasta sentirse instalados en algún lugar seguro y agradable, es condición de posibilidad de una existencia plena, identitaria y, por supuesto, creadora de ilusión. Viajar comunica vida. Porque viajar siempre implica un cierto encuentro con lo desconocido… aunque ya lo conozcamos. Pero siempre, absolutamente siempre, viajar traslada a renovaciones interiores, puede que compartida con otras exteriores. Una delicia. O no.

Una vez de vuelta en Madrid, pensaba en todo esto, y, sin esperarlo, me sentía viajando hacia tantos lugares del planeta donde solamente se viaja para huir, en general huir de la violencia. De una posible muerte. Y esta visión aumentaba la relevancia del hecho de viajar, porque puede tratarse de un viaje hacia la muerte, precisamente cuando pretendemos escapar de la misma. Esta idea me despejó, ya a mediados de ese ferragosto terrible, y tuve la certeza de que viajar puede ser un privilegio o bien tratarse de un viaje huido, desbocado, sin saber exactamente a dónde llegaremos ni en qué momento. Y así, pasé del entusiasmo del film fordiano a una desazón que jamás me ha abandonado: la desazón de la inquietud por carecer de referencia viajera. Algo semejante como cuando le sucede a nuestro planeta en este agosto abrumado por un dictador presuntuoso.

Desde mi despacho valenciano, al atardecer, rememoro el viaje a París, de qué forma inesperada significó tomar conciencia del paso del tiempo, y caer en la cuenta de que, en definitiva, solamente vivimos con el deseo de viajar. Porque nos harta el pequeño lugar en que vivimos o, también, porque alguien nos obliga a abandonar nuestro «ámbito de seguridad». En todo caso, si aceptamos viajar entonces comenzamos a vivir en plenitud.