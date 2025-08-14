Opinión
Crisi habitacional?
En un darrer estudi publicat a la premsa, l’INE demostra que a Mallorca hi poden haver prop de cent mil habitatges buits. Sense quasi utilitzar
Diu la patronal de la construcció que es guanya el pa amb la construcció que no hi han cases o llars suficients per la població fixa que les Illes suporten en aquests moments. Que no hi trobam solars urbans suficients per a la població que s’estima pugui venir en poc temps al nostre arxipèlag. De fet, demanen poder aixecar gratacels, com a Dubai. També nous solars en rústic: això seria un alicient pels qui arriben a Mallorca el febrer a veure la flor d’ametller. Ara vindran a fer seminaris d’arquitectura entre garrovers d’atrezzo.
El seu desig —explícit, gens inconfès— és poder fer seva la Serra de Tramuntana. Pensant-ho bé, contribuirien a una major riquesa de la cadena tròfica illenca: amb els jardins de les vil·les les cabres i bocs tindran un suculent additiu. Caçats els cabridets, els humans se’n podran beneficiar. És una idea excel·lent. De fet, ja passa a les urbanitzacions andritxoles, valldemossines o pollencines: els animalets estan ben contents per poder omplir la panxa amb menjars exòtics com clavells, tulipes o gespa d’importació. Com sempre, Mallorca és privilegiada: a la Serra de Collserola —la que delimita Barcelona per la banda de muntanya— no hi han cabres salvatges. Però sí porcs senglars. Que destrossen inmisericorde i periòdicament els parterres situats devora les piscines dels barcelonins més acomodats. Tot és relatiu en la desgràcia.
Però seguim a les Illes Balears. Pels constructors en general, la solució a la teòrica falta d’habitatge seria la de consumir cada vegada més territori. I, si fos possible —els japonesos ja han demostrat que ho és— planificarien barris sencers damunt la mar Mediterrània. Unides a la illa per un pont. Com es farà ara entre Sicília i la Península Itàlica. No és cap utopia: l’aeroport de Kobe descansa sobre una immensa illa artificial, situada a la badia de la ciutat. Feta amb enderrocs d’obra. Que pacientment i durant decennis els japonesos varen anar col·locant d’una determinada manera al fons del mar, conscients del poc espai de què disposaven per a fer una infraestructura aeroportuària moderna. És doncs una possibilitat, real i contrastada: si alguna cosa abunda en aquests moments a Balears és material sobrant de construcció.
Potser no farà falta arribar a aquests extrems. No hi ha res com l’Institut Nacional d’Estadística (INE) —pels amics, parents i benefactors— per a desmuntar la presumpta manca d’habitatge a Mallorca. En un darrer estudi publicat a la premsa aquests darrers dies, l’ens estadístic demostra que a Mallorca hi poden haver prop de cent mil habitatges buits. Sense quasi utilitzar. L’actual Govern autonòmic —també el passat, tot sia dit— i el central tenen diverses eines per a poder obrir-los al mercat. Fins i tot comprar-los a preu taxat. A priori, no hauria de fer falta la mega-construcció prevista.
Com també es tenen armes jurídiques per a aturar l’allau de compres a mans de qui utilitza l’encara innegable atractiu de la nostra illa per a fer negoci amb pisos, cases i llars en general. Atenció: he dit «qui». Aquí no s’inicia un discurs xenòfob contra l’alemany o el suec. Més aviat el contrari. No són pocs els espanyols —i mallorquins— que s’han sumat a la moda de comprar per un preu (x), arreglar l’actiu i intentar-lo vendre per cinc vegades el que ha costat la inversió. El resultat és que tan sols són els europeus i americans els que poden adquirir una casa al «paradís» de Graves.
Per tant no ens hem de preguntar si aquella o altra nacionalitat ens està expulsant de ca nostra, ja que es limita a adquirir uns béns que s’han posat al mercat. Sinó qui ho ha fet possible des de determinats despatxos oficials.
I, que se sàpiga, els polítics illencs són encara això, illencs.
