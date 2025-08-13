Israel ha vuelto a asesinar a los testigos de sus crímenes

El autoproclamado «ejército más moral del mundo» ha vuelto a matar a periodistas en Gaza, los únicos que transmiten al mundo lo que allí pasa.

Ha callado para siempre las voces de Anas al-Sharif, de Muhammad Qreiqeh y de varios de sus colegas, testigos todos ellos de los crímenes diarios del Estado sionista.

Fueron asesinados cobardemente junto a un niño, uno más, en un ataque aéreo contra su refugio, próximo al hospital al-Shifa en la ciudad de Gaza.

El asesinato del más conocido del grupo, al-Sharif, apodado por muchos «la voz de Gaza», ha llegado después de meses de hostigamiento por parte de Israel, que le acusó de ser un terrorista de Hamás.

Acusación por supuesto sin ninguna prueba la de un Gobierno acostumbrado a mentir y a hacerlo, al igual que todos los crímenes que comete diariamente, con la más absoluta impunidad.

Los periodistas son considerados civiles según el derecho internacional, y su asesinato es por tanto un crimen de guerra. Y como tal debería perseguirse, pero no se hará.

Y no se hará porque el Estado sionista tiene la total cobertura y complicidad de Estados Unidos y de su presidente, Donald Trump.

Tanto al-Sharif como Qreiqueh eran padres cada uno de ellos de dos criaturas y ambos habían decidido quedarse en el norte de Gaza mientras sus familias huyeron al sur de la franja cuando Israel las obligó a desplazarse al sur junto al resto de los palestinos al comienzo del genocidio.

Es muy significativo de lo que sucede que en su conferencia de prensa del lunes para hablar de su plan para limpiar Washington de delincuentes y personas sin hogar, como si esto último fuera un crimen, Trump no se refiriese para nada a esos crímenes.

Y lo que es peor, ninguno de los periodistas o de los influencers a los que invita la Casa Blanca a reírle las gracias del presidente, preguntó a éste por los asesinatos. No interesaba.

Los reporteros ahora asesinados elevan ya a al menos 242 el número de profesionales muertos en la franja desde el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Los periodistas gazatís, muchos de los cuales trabajan para la emisora qatarí Al Yazeera, son los únicos que pueden trabajar allí porque Israel ha prohibido la entrada en ese territorio de la prensa extranjera. No quiere testigos de sus crímenes.

Los que aún viven y trabajan allí, arriesgando diariamente sus vidas para informar al mundo de lo que allí sucede, han dicho que seguirán haciéndolo porque es lo que habrían deseado todos sus colegas asesinados.

Desde aquí propongo a mi compañero y amigo Miguel Ángel Aguilar, que el próximo premio de periodismo Francisco Cerecedo que otorga la Asociación de Periodistas Europeos en España, de la que es secretario general, se conceda a título póstumo a Anás al-Sharif y sus colegas asesinados. Es el mínimo homenaje que podría tributárseles.