La ciudad futura y la vivienda

Neus Truyol. / EUROPA PRESS

El que fue gerente de urbanismo de Palma con Neus Truyol de regidora en el equipo de gobierno mal llamado progresista nos contaba hace unos días en Diario de Mallorca de la «destrucción de la ciudad futura». En su modelo no caben los miles de desesperados ciudadanos en busca de vivienda. Es curioso que los responsables de la actual tragedia nos den un relato incompleto, que vulgarmente se asemeja al arte de la desinformación tan hábilmente utilizado por la izquierda y sus compadres.

Hemos repetido muchas veces, «a los jóvenes y menos jóvenes con formación que se ven obligados a irse de Mallorca por la carestía de la vivienda, o a los que no pueden venir, les recuerdo que los principales culpables son: El presidente del gobierno Pedro Sánchez, la que fue presidente del gobierno balear Francina Armengoly el que fue alcalde de Palma José Hila con su regidora Neus Truyol».

No hicieron los miles de viviendas que prometieron, legislaron mal, sabotearon la seguridad jurídica, intervinieron el mercado con medidas contraproducentes, aquí en Palma hicieron un mal plan general de ordenación urbana 2023, nos estafaron con un plan de ordenación inasumible, gestionaron muy mal los recursos disponibles, redujeron 194 hectáreas de suelo urbano y otras 2.205 las calificaron de suelo rústico protegido. Debido a esta pésima gestión ahora nos encontramos con una dolorosa realidad, faltan en Palma 30.000 viviendas. Al reducir la oferta, han roto el equilibrio de oferta y demanda provocando la carestía y la especulación que estamos sufriendo. Ni han hecho ni han dejado hacer, han sido un auténtico desastre y ahora agitan y movilizan la ciudadanía porque la vivienda es muy cara. A eso se le llama cara dura, o algo mucho peor.

Para tapar su escandaloso fracaso habla el Sr Joan Riera de atentado al territorio, de pelotazo, de romper los limites de crecimiento con su utópica narrativa. A esto le pueden añadir que la actual legislación estatal sobre la vivienda es permisiva con la ocupación ilegal de viviendas y locales que retrae del mercado en España cientos de miles de viviendas, en Baleares más de 10.000 y en Palma más de 3.000. No puede permitirse la ocupación ilegal de viviendas y locales y aquellas familias vulnerables deben ser atendidas por bienestar social. Los miles de millones de euros que el Sr. Sánchez obsequia por el mundo, o lo que han trincado sus compadres con mordidas y meretrices, deberían haberse destinado a apoyar a los ciudadanos vulnerables.

¿Qué hacemos? ¿Mantenemos la fuga de nuestros preciados jóvenes capacitados a cambio de la entrada masiva de inmigrantes ilegales o menas para relevarlos? Esta es la Realpolitik de la izquierda española. No quieren crecimiento urbano, no quieren turistas, ni coches, quieren llevarnos al mundo del personaje mitológico de Nuredduna. Pero sí quieren y consienten la entrada masiva de inmigrantes sin papeles. ¿Han visto algo más irreflexivo?

Desde el grupo municipal de Vox Palma a lo largo de seis años hemos presentado numerosas iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda. Les citaré algunas: Aumentar el suelo urbano, revisión y flexibilización de parámetros urbanísticos, definición de nuevas tipologías de viviendas, armonización de alturas, tramitación urgente de proyectos plurifamiliares, procedimiento simplificado «proyecto de ejecución», incentivos para las viviendas de precio limitado, mejora procedimientos de informes técnicos de la administración, cambio de uso sin penalizar de despachos y oficinas, compensación de las zonas inundables y aumento de alturas en función del ancho de la calle.

Sin la colaboración público privada no se van a hacer viviendas, por esta razón Vox apoyó la ley 4/2025, de 18 de julio de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos. Hay que poner más suelo, pero el grupo municipal de Vox Palma exige además, algo tan sencillo como aprovechar mejor el suelo urbano consolidado. Es decir el que ya está listo para edificar, cambiando parámetros anticuados para poder conseguir más viviendas. Aspectos como armonizar alturas, hacer viviendas más pequeñas de uno, dos dormitorios, y modificar índices obsoletos que nada tienen que ver con las necesidades actuales.

Esto permitiría que se pudieran construir más de tres mil viviendas a corto plazo en Palma, porque las que se obtendrán de los proyectos residenciales estratégicos llevarán más tiempo.

Estos proyectos ofrecerán nuevas viviendas de precio libre y limitado en zonas que dispondrán de los espacios y equipamientos necesarios. La mejora con nuevos aparcamientos y las previstas en movilidad permitirán resolver esta situación de emergencia habitacional.

El PSOE y partidos dependientes del autócrata Sánchez y fugado Puigdemont, hará imposible el futuro de la izquierda y por lo que parece, están dispuestos a truncar el gobierno de otros, algo típico en la izquierda cuando está en la oposición como en Baleares.