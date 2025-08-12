Protesta contra el alquiler turístico en pisos en Palma en 2017. | GUILLEM BOSCH

El desmadre habitacional es tan grande en Mallorca que la Administración, incapaz de poner coto al turismo de alquiler ilegal, nos pide ayuda. Quiere convertirnos en detectives por un día.

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha una campaña con el lema Protegir ca nostra, algo que muchos bien nacidos desean hacer. Defender nuestro hogar común «comienza por decir no a la oferta turística ilegal».

El cáncer llegó de la mano de internet. Básicamente consiste en alquilar, sin ningún tipo de permiso, pisos, chalés, chabolas, barcos, caravanas y hasta tiendas de campaña a visitantes temporales.

Es un negocio redondo. Los ingresos mensuales pueden ser de varios miles de euros, limpios si el alojamiento no tiene papeles. Hacienda parece no enterarse tampoco de esta lucrativa economía sumergida. Unos se forran con dinero negro y el resto, con sus impuestos, pagan los servicios e infraestructuras que consumen los turistas en ‘B’.

El Consell ofrece dos vías para denunciar a los infractores: un correo electrónico o un teléfono. Se supone que se puede dar parte de manera anónima, algo que los anuncios no aclaran.

También puede uno personarse en el expediente administrativo, farragosa aventura.

El informante tiene que hacer los deberes. Primero deberá comprobar que el negocio no es limpio, tarea no sencilla.

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) también se ha unido a la batalla. Acaba de presentar un mapa interactivo donde las víctimas pueden consultar todos los pisos legales registrados en Balears y compararlos con los ilícitos.

El partido soberanista asegura que ha desarrollado esa web cruzando los anuncios publicados en las plataformas de alquiler con el registro de licencias turísticas. Es de suponer que los inspectores de Turismo trabajan en la misma línea, con lo que no se entiende muy bien el llamamiento a filas de los damnificados.

Otro trabajo de los detectives ocasionales es facilitar pruebas. Conviene hacer fotografías y vídeos de las idas y venidas de los intrusos. Son actividades no clandestinas. Sus efectos se notan las 24 horas al día.

La institución insular, gobernada por PP Vox, nos anima a involucrarnos en el conflicto para conseguir «una Mallorca más segura». Los independentistas hablan de «un país» (el catalán) sin gentrificación ni «turistificación». Es curioso que los dos extremos del arco político coincidan en algo.

Se pueden aportar también acuerdos de las comunidades de vecinos contra los piratas y copias de denuncias ante la Policía por ruidos, suciedades u otras molestias. Es una batalla larga.

Puede ocurrir que los infractores sean nuestros vecinos de toda la vida. Los conocemos desde hace décadas. Dar el paso supone iniciar una guerra perpetua. Les abocamos a multas cuantiosas y a la clausura de la actividad.

El Estado, sin mucho ardor, intentar solucionar el desbarajuste con la obligatoriedad del registro oficial del inmueble. En teoría parece la solución ideal. La práctica es que siguen proliferando los anuncios de alojamientos no autorizados o la utilización de registros duplicados o falsos. Los malos tienen infinidad de trucos para burlar la ley.

Las plataformas tampoco están muy de acuerdo con la imposición. Se dedican a torear a la Administración, sin pudor y con alevosía.

Según la CUP, existen nada menos que 15.000 casas de alquiler temporal sin licencia en Balears. Pasar ese parque al mercado de la renta clásica paliaría bastante la emergencia habitacional, algo, hoy por hoy, utópico.