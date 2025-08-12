Prevenir el cáncer pasa por ponerle freno al tabaco

Tabaco / Shutterstock

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Baleares expresamos nuestra profunda preocupación ante la postura de la Conselleria de Salud de oponerse a la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes que contempla el anteproyecto de la nueva Ley Antitabaco. Esta medida sería una oportunidad decisiva para proteger la salud de la ciudadanía, especialmente la de los colectivos más vulnerables: niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

El tabaco es el producto que más cáncer provoca. Mata a la mitad de quienes lo consumen y está directamente relacionado con más de 16 tipos de cáncer. Si se eliminara su consumo, podrían evitarse hasta un 30 % de los casos de cáncer. Solo en 2024, el tabaco causó más de 63.000 muertes en España, siendo la primera causa de muerte evitable en nuestro país y en el mundo. La evidencia científica es clara: no existe un nivel seguro de exposición al humo, y fumar en espacios abiertos como las terrazas también supone un riesgo real.

La declaración de Espacios sin Humo, impulsada en la pandemia, fue concebida como una medida provisional a la espera de la reforma legal que hoy se debate en nuestro país y que desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) va incluso más allá, solicitando a las instituciones que sean ‘Espacios Libres de Humo y Aerosoles’, es importante destacar que los menores que consumen nuevos productos de nicotina tienen hasta el triple de probabilidades de consumir productos de tabaco en el futuro, lo que convierte a estos dispositivos en una clara puerta de entrada al tabaquismo. Renunciar ahora a dar este paso definitivo sería, en nuestra opinión, un grave error que dejaría desprotegida a la población. Allí donde se han implantado prohibiciones, se ha logrado proteger a las personas no fumadoras, reducir el consumo y cambiar la percepción social sobre el tabaco. La experiencia en otros países europeos demuestra que son medidas viables, aceptadas y eficaces, sin perjuicio económico para la hostelería a medio y largo plazo.

En Illes Balears, 212 espacios se han adherido ya a la campaña #RespiroLibre que la Asociación Española Contra el Cáncer puso en marcha en 2022, entre ellos 60 nuevos parques y plazas de Palma incorporados el pasado mes junio. Es una medida de concienciación y normalización que, desde la Asociación, esperamos ver recogida en la nueva ley. No podemos supeditar el derecho a respirar aire sin humo del tabaco o aerosoles a la buena voluntad o a la presión del entorno. El derecho a la salud está por encima de cualquier otro interés, y las administraciones tienen la obligación legal y moral de garantizarlo.

Por ello, pedimos a la Conselleria de Salud que reconsideren su postura y apoyen la prohibición efectiva de fumar en las terrazas de bares y restaurantes, así como en playas y marquesinas, en el nuevo marco legislativo. No se trata de ir contra nadie, sino a favor de todos: proteger vidas, prevenir enfermedades y avanzar hacia una sociedad más sana.

Cada cigarrillo que se enciende en una terraza no solo perjudica a quien lo fuma, sino también a quienes respiran su humo sin haberlo elegido. La salud pública no se negocia.