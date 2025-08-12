En memoria de Jaume Obrador Soler. Amigo, mentor y compañero

Jaume Obrador Soler. / JAUME RIGO

«La verdadera huella de una persona se mide por la dignidad y la esperanza que deja en los demás»

Ayer recibí la noticia de tu partida, Jaume.

Aunque sabía que este día llegaría, el corazón nunca está preparado, la noticia impactó con fuerza. Los recuerdos siguen apareciendo: algunos dormidos, otros casi olvidados, y hoy todos vuelven para recordarme la huella que dejaste.

Nos conocimos tejiendo una red de solidaridad y colaboración entre las ONG de cooperación al desarrollo de las Islas Balears. Desde el principio, tenías claro que debía ser para todas las entidades, para todas las islas… y «más allá».

En 2001, fruto del esfuerzo conjunto de una docena de entidades y personas de ideologías muy distintas, nació la Coordinadora de ONG de Cooperación al Desarrollo de las Islas Baleares CONGDIB, con un compromiso claro: reclamar que el 0,1% se destinara a cooperación internacional, para que la solidaridad entre los pueblos se hiciera realidad en forma de colaboración y codesarrollo entre iguales.

Has sido un referente constante, recordándonos que los Derechos Humanos y la justicia social han de ser los ejes centrales de toda acción y que la solidaridad entre los pueblos no solo es el deber de quienes trabajan en la cooperación sino que es posible. Esa tarea sigue adelante, ha habido avances y retrocesos, pero continúa porque también nos enseñaste que la perseverancia para perseguir a tus objetivos desde la cultura de la paz y concordia finalmente traerá sus frutos.

En la actualidad, personalmente también sigo en ello, en el 2016, cuando acepté el reto de liderar la Oficina de Derechos de la Ciudadanía, fuiste de los primeros en tenderme palabras de ánimo, en el momento, cuando más dudaba de mis propias capacidades. No lo olvidaré aunque hoy, el vacío es inmenso.

Gracias, Jaume.

Hasta siempre, amigo.