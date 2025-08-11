Opinión | Tribuna
La paradoxa d’homenatjar els turistes i destruir el turisme
Som un ferm defensor del turisme, ho he manifestat sempre en els meus articles, des d’una visió conceptual i didàctica a partir d’una premissa absolutament necessària: que el turisme forma i és un sistema, en el qual l’Administració és l’agent principal, gestor, planificador i ordenador. Completen, en part, el sistema: els turistes, els creadors de productes (directes i indirectes) per poder consumir turisme, els transports i sobretot els residents, com a part molt important. Per tant, de qui és el turisme? És patrimoni social amb la funció de servei. No és una indústria ni una activitat econòmica en ell mateix, malgrat els símils, com vulgarment l’anomenen. Ara, això sí, té la capacitat de generar una immensa varietat d’activitats econòmiques per a ús dels turistes, favorables o perjudicials per al sistema.
També he estat sempre en contra de desafortunades actuacions polítiques per gestionar, ordenar, planificar, ... l’evolució i desenvolupament turístic quan ha sortit sempre del sistema. Que ha posat sempre el privilegis de les activitats econòmiques per damunt els drets dels residents. Tampoc no he estat mai d’acord amb l’abús d’esgotar recursos públics o minvar-los a la necessitat dels residents (les restriccions d’aigua per exemple).
La farsa que pregona M. Prohens del seu model turístic «basat en l’equilibri entre l’activitat turística, el benestar dels residents i la protecció del nostre entorn natural» amb la medicina secreta del «document elaborat que recull les bases del procés de transició socioeconòmica iniciat per l’Executiu balear» i que cerca «equilibrar turisme, sostenibilitat i qualitat de vida dels residents». Sense comentaris. Els residents ja han manifestat que no s’ho creuen i que se senten menyspreats. Les propagandes publicitàries s’han d’ajustar a la veracitat i no poden servir per voler enganar.
Els empresaris d’activitats turístiques, CAEB, comerciants, d’oferta de sexe i alcohol ... fan costat a la política de creixement continuat de més petjada turística, són partidaris de què com més turistes venguin millor. Han decidit fer una campanya, a tanques publicitàries, d’homenatjar els turistes que vénen, la benvinguda i agraïment per visitar-nos: «Tourist, go home happy. Be happier returning to Mallorca soon. THANKS» (s’hi deuen incloure els que demanden alcohol, droga, sexe, violència i balcóning, que ells duen i l’Administració ho permet). Han fet un nou «benvingut Mister Marshall». Com a propaganda no és que sigui cosa mal feta, però ha sorgit com a provocació i enfrontament a les reivindicacions de la societat civil i residents que demanden un nou model i un decreixement necessari.
No estic gens d’acord amb la protesta terrorista que pugui fer algun grup amb pintades agressives i insults a turistes. Ells no en tenen cap culpa i coneixen bé la situació i uns vénen per l’oferta que hi ha i d’altres ja no vénen per la degradació i sobresaturació que patim. Tampoc no estic d’acord que tractin de turismofòbia i anti-turístics als que defensen un model turístic sostenible i volen aturar la destrucció del turisme.
En realitat no parlam del mateix turisme, ells i l’Administració no defensen el turisme sinó únicament llurs activitats econòmiques. No el consideren com a servei i patrimoni públic sinó només com a factor de producció per a negocis i que el turisme només consisteix amb turistes i empreses, que el turisme només és seu i que els residents no en són res. En lloc de rebutjar la defensa d’actiu social que feim haurien de demanar perdó d’haver abusat dels recursos provocant el sacrifici de la pèrdua progressiva de la nostra qualitat de vida. Sé que hi ha qui ens replicaria que ens varen treure de la misèria, cosa que m’escarrufa recordar-ho quan hem perdut el paradís que teníem i ara enyoram
El més greu és que s’han perdut conceptes autènticament d’oferta, com els de zones i espais turístics diferenciats amb les seves característiques pròpies diversificades, en funció de les seves capacitats d’acollida, densitat i grau de qualitat. S’ha fet un canvi global i destructiu del metabolisme turístic de Mallorca. S’ha convertit en una gran àrea metropolitana desgavellada i incontrolable, amb les conseqüències derivades assolides: increment poblacional, de densitat saturada ( per a més inri el Govern Vox-PP demana la necessitat de més immigració), política d’habitatge per a negoci i augment de població, més infraestructures, més dessaladores. ... Tot resultat i conseqüències de gestions errònies del turisme (no només a l’actual legislatura).
Prohens diu que l’estratègia per a canviar el model és «fer créixer el valor i no el volum». No sé exactament que vol dir però es cert que creixem en volum global d’insostenibilitat. Els empresaris diuen que la demanda dels turistes de més qualitat baixa. Això és normal si l’oferta és de cada vegada de menys qualitat (tot inclòs barater, turisme d’excessos, saturació, massificació, preus abusius ...). La qualitat de demanda la tendrem si oferim qualitat d’oferta i ara per ara no la tenim. Tenim massa oferta que és incompatible dins la diversitat del mercat de demanda global.
