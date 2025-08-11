¿Un nuevo momento 2014?

Hace algo más de una década que el sistema de partidos español saltó por los aires. El desgaste del PSOE y del PP, como consecuencia de la gestión de la crisis financiera de 2008, los recortes y los escándalos de corrupción, permitió la emergencia de nuevas fuerzas políticas que desafiaron al bipartidismo. Fue en las elecciones europeas de 2014 cuando irrumpió Podemos, un partido de izquierda radical que aspiraba a capitalizar electoralmente el descontento que se movilizó en torno al 15M. También lo hizo Ciudadanos, que dio el salto a la política española tras dos intentos previos infructuosos, ya con el aval de una trayectoria ascendente en Cataluña. Incluso Vox hizo su debut en esas elecciones, aunque por muy poco se quedó sin representación. Todos ellos defendían la regeneración política y otra manera de hacer las cosas.

Desde entonces, la política española no ha vuelto a ser la misma. Las elecciones generales de 2015 supusieron el despegue de Podemos y Ciudadanos tras el experimento de las europeas, que siempre son unas elecciones con dinámicas propias. En esos comicios, el retroceso de los grandes partidos fue inédito, ya que su suma de votos apenas superó el 50%, registrándose la menor concentración de voto hasta la fecha. Al mismo tiempo, crecía la fragmentación partidista y la polarización por la presencia de nuevos partidos muy alejados ideológicamente entre sí.

El resultado fue, por primera vez en la historia, que no se investió un presidente del gobierno en el tiempo preceptivo, lo que llevó a una repetición electoral. Tras la crisis catalana de 2017 y una insólita moción de censura exitosa, el PP fue desalojado del poder como castigo por su vinculación a la trama Gürtel. En las primeras elecciones que tuvieron lugar tras esos acontecimientos, las andaluzas de 2018, irrumpió Vox, que hasta ese momento no había cosechado ningún éxito electoral.

Ya en 2019, la imposibilidad de aprobar presupuestos dada la fragmentación y la ausencia de una mayoría parlamentaria estable desembocó en una nueva convocatoria electoral. Con la entrada de Vox y el retroceso del PP, se provocó la menor concentración de voto hasta entonces registrada. Aunque existía una mayoría matemáticamente e ideológicamente viable entre PSOE y Ciudadanos, esta se reveló políticamente imposible por la negativa del partido naranja. El desenlace fue una nueva repetición electoral, en la que Ciudadanos sufrió un severo varapalo, y que acabó desembocando en un gobierno PSOE-Podemos, el primero en coalición de la democracia, un gobierno, eso sí, en minoría y por definición inestable.

Durante todos esos años, los nuevos partidos no estuvieron a la altura de las circunstancias y prefirieron priorizar sus objetivos tácticos. Primero, porque creyeron que podían superar a los viejos partidos. Fue por ello que Albert Rivera, pensando que podía sorpasar al PP, dio al traste con un gobierno con el PSOE. Lo mismo pensó Pablo Iglesias respecto al PSOE en el período 2015-2016. Y segundo, porque esos líderes se fueron por no saber aguantar la presión. Rivera, por haber cometido el error de su vida al no formar gobierno con el PSOE, e Iglesias, al percatarse de que gobernar y agitar no era compatible, renunciando a ser vicepresidente del Gobierno.

Un tacticismo que les llevó a abandonar la agenda reformista y regeneradora de la vida política que en parte les había abierto el camino, y que en 2023 hizo pensar al electorado que quizás valía más lo malo conocido que lo bueno por conocer. No en vano, en las elecciones generales de ese año, los viejos partidos se recuperaron dando muestras de una gran resiliencia. Fue entonces cuando Vox se consolidó como tercera fuerza por delante de una izquierda fracturada, y cuando Ciudadanos fue barrido.

No obstante, no parece que ni PSOE ni PP hayan aprovechado la segunda oportunidad que les ha brindado las torpezas de los nuevos partidos. Vuelve a haber descontento con ellos, otra vez con la corrupción como telón de fondo. El PSOE, como consecuencia de casos vinculados al actual equipo, y el PP porque arrastra una herencia maldita de la que le va a ser muy difícil desprenderse. Un descontento que también afecta a los ya no tan nuevos partidos, que no han satisfecho las expectativas, a excepción de Vox, cuyas perspectivas electorales van al alza y parece haber aprendido de los errores de los otros partidos de su generación.

En estas circunstancias, podría haber, como en 2014, un vacío electoral que favorezca el surgimiento de nuevas formaciones capaces de capitalizar el descontento. La agenda reformista sigue sin estrenarse y los electores no están tan polarizados como quieren hacer creer las élites partidistas. La inmensa mayoría sigue siendo de centro, por lo que quizás pueda gestarse una nueva ocasión para ellos.