¿Tiene Feijóo algo que decir sobre el genocidio en Gaza?

La cara de Feijóo cuando se le pregunta por el horror en Gaza es digna de un estudio académico en cualquier máster avanzado de comunicación no verbal. Cada vez que escucha la palabra ‘Palestina’ su cuerpo se tensa, arquea las cejas y su expresión facial adopta una rigidez sobrevenida, síntoma inequívoco de su incomodidad creciente con una cuestión que quisiera enterrar debajo de la mesa pero que la colección diaria de salvajadas del Gobierno genocida de Netanyahu impide poner en un segundo plano. Da igual que el día anterior hayan matado a centenares de palestinos o que el mundo asista consternado a una hambruna bestial cuidadosamente provocada. Sí, todo esto no importa: a cada pregunta sobre el tema, Feijóo responde siempre con la letanía de que «hay que condenar a Hamás» y que «Israel tiene derecho a defenderse», las dos mismas y ya caducadas ideas que sus asesores le han dicho que repita desde el octubre de 2023. En su última comparecencia, viendo que ya no podía esquivar las preguntas específicas sobre el régimen israelí, optó por el impersonal: «Hay que condenar lo que sucede en Gaza», dice Feijóo, incapaz de decir «Hay que condenar ‘lo que Israel hace’ en Gaza». Este contorsionismo gestual y lingüístico de Feijóo no solo es un ejercicio entre divertido y patético de comunicación política. Sirve también para explicar qué es lo que de verdad haría esta derecha cada día menos disfrazada de moderada en caso de llegar al poder: arrodillarse vergonzosamente delante de Israel o de Estados Unidos, como ya han hecho, por ejemplo, Von der Leyen o Mark Rutte. Pero el ataque de pánico que siente Feijóo cuando se le pregunta por Gaza no es solo porque le obliga a evidenciar su sometimiento a esta nueva extrema derecha mundial, sino sobre todo porque le obliga a entrar en el terreno donde Pedro Sánchez es más fuerte. Porque, aunque le duela al PP, el genocidio de Gaza le ha dado la razón a su anticristo. Sánchez no solo fue el primer presidente que se enfrentó a Netanyahu delante de sus narices cuando este empezaba su cruel matanza, sino que la Europa más influyente ha seguido a España en el reconocimiento del Estado palestino. Cuando el Gobierno español, junto a Irlanda y Noruega, decidió dar legitimidad al Estado palestino, Feijóo condenó la medida diciendo que era otra «ocurrencia» de Sánchez. Ahora, el líder de la oposición ve, desolado, como grandes potencias como Francia y el Reino Unido ya siguen el camino emprendido por España. (En Catalunya, por cierto, nuestra derecha ‘nostrada’ adopta una posición todavía más sofisticada que la de Feijóo: un profundo y vergonzante silencio. Tantas prisas que tenían Artur Mas o Carles Puigdemont por condenar la horrible matanza de Hamás, y todavía estamos esperando que tengan el valor de denunciar el genocidio perpetrado por el Gobierno de Israel). Lo cierto es que a medida que crece el horror, Gaza se convierte en materia política nacional y en un lugar extremadamente resbaladizo para el PP y todas las derechas que llevan años calladas ante el genocida Netanyahu.