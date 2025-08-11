El Conde Rossi de carne y hueso

Hace decenios, paseando con un amigo por los exteriores de Son Ferriol, chocamos con un amplio agujero debajo de un majestuoso árbol. Por simple curiosidad, nos interesamos por saber qué podría contener. La sorpresa fue superior, encontramos una serie de cajones y carpetas referidas a los tiempos de la guerra civil. Para más inri hacía referencia a mi padre y al Conde Rossi relatando sus «aventuras». Lo más llamativo, una cámara de fotografía Leika (que todavía está en mi poder) que incluía fotos de los bombardeos que se lanzaban desde Mallorca hacia Menorca y Barcelona.

Llegué a interesarme por el Conde Rossi a través de mi padre, militar de carrera y que se alistó como legionario en las filas franquistas. Nunca me hizo ningún comentario sobre las «aventuras» del Conde Rossi. Mi padre era franquista, pero como militar de carrera le molestaban sus «ordinarieces y chulerías».

En 1960, estando en Roma, entre otros quehaceres para visitar a mi padre, tuve noticia de que un tal Padre Adrover, el que fuera «traductor» (?) del Conde Rossi, había coincido en 1944 con amigos, con mi madre y conmigo, en una base aérea de Italia, mientras mi padre estaba destinado al Norte de África.

Ahora el teatino Padre Adrover vivía en la preciosa Basílica de San Andrea Lavalle. Me atreví a preguntarle por el Conde Rossi, que no era ni Conde ni Rossi. Estaba vivo y tenía trato habitual con sus antiguos amigos. Conseguí convencerlos. Fuimos a visitarle, vivía cerca de la Plaza Navona. Habitaba en un pequeño ático repleto de carteles del Fascio y una foto majestuosa de sí mismo montando un extraordinario caballo. Estrafalario, comediante, feliz de continuar siendo el Conde que todavía fardaba de sus amoríos en el Hotel Formentor, y de sus éxitos por haber puesto en cintura a los rojillos mallorquines. Nos contó (verdad o mentira) que había visitado al Generalísimo Franco el año pasado (1959), y que seguía con la promesa de regalarle unos terrenos privilegiados.

Cuando fruto de mis ardores juveniles (20 años) me atreví a llamarle al Conde «asesino», de modo suave y no alzando demasiado la voz, su respuesta fue una mueca rabiosa. Pero cuando se cabreó de verdad (no gritaba, rebuznaba) fue cuando le taché de fracasado. La historia no tuvo un final muy feliz. Dos años después, murió.

A mi padre no le conté mi aventura. Aunque seguía siendo emocionalmente fascista, no era un fan del Conde Rossi. Mi relación con mi padre, Armando Tarabini, fracasado profesional y familiarmente, nunca fue fácil. Se indignó cuando se enteró que estudiaba teología en la Universidad Gregoriana, según él, un semillero de rojos/comunistas.