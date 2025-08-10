La proposición Jumilla, prueba del algodón para el PP balear

La comunidad musulmana se reunió en Murcia para celebrar la Fiesta del Cordero. / Islam Murcia

A la vuelta de vacaciones, el PP balear tendrá que lidiar con el asunto que está calentando el debate político y caldeando la opinión pública en España, la proposición Jumilla. La localidad murciana, conocida por sus vinos, ha saltado al foco mediático por restringir el uso de las instalaciones deportivas municipales a actos deportivos u organizados por el consistorio, una limitación genérica que oculta la verdadera intención: impedir que se celebren en espacios públicos fiestas musulmanas, como el final del Ramadán o la Fiesta del Cordero. Lo rocambolesco del asunto es que la moción originaria contra las «tradiciones ajenas» a la «identidad española» partió del único regidor de Vox, que se acabó absteniendo, frente a un PP urgido por su apoyo al presupuesto, que lo aprobó en solitario, tras un blanqueado del texto ante posibles acciones judiciales por inconstitucionalidad. Esta iniciativa, como la de prohibir el velo, se ha registrado en instituciones de distintos territorios, incluida Balears, por orden de directa de Bambú. Abascal da una vuelta de tuerca más. Ya no se trata de vincular a los inmigrantes con la delincuencia o acusarlos de colapsar los servicios públicos, sino de señalarlos por unas creencias religiosas «incompatibles con la identidad, usos y costumbres de la nación española». La ultraderecha trata de arrastrar al PP a la cruzada contra el islam como en la Edad Media, con la particularidad de que en estos momentos de la historia ha merecido la reprobación de la mismísima Conferencia Episcopal Española por considerar que «atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano». Mientras los obispos citan expresamente el artículo 18 de los Derechos Humanos que establece que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión», los populares apelan en Jumilla a su voluntad por «preservar valores y tradiciones propias de nuestra identidad cultural». Convendría precisar a qué se refiere con dichos términos en un Estado que se declara aconfesional y cuya historia no se entiende sin el legado católico, pero tampoco sin el judío o el musulmán.

La iniciativa registrada el pasado 6 de junio en la Cámara balear por la diputada de Vox María José Verdú insta al Govern a «denegar la cesión o uso de espacios públicos para las celebraciones religiosas o culturales que no formen parte de nuestras tradiciones». Aunque nuestra sociedad multiétnica y multicultural ha incorporado celebraciones como el Año Nuevo chino, que llena las calles de Palma de coloridos dragones, o de cerveza irlandesa Santa Ponça por la festividad de San Patricio, o de voces blancas suecas la Seu con motivo de Santa Lucía, la única que se menciona y reprueba es el Eid al-Aldha, la fiesta del cordero que desde hace años reúne a miles de musulmanes en instalaciones deportivas como Son Moix o el Germans Escalas. La ultraderecha cancela el reconocimiento al poso cultural de Madina Mayurqa, al mismo tiempo que equiparan las ayudas a la lengua propia con gastar dinero público en putas y cocaína, una «inmoralidad» que no impidió que uno de sus consellers pidiera la subvención lingüística para uno de sus negocios. El PP balear tiene la obligación de frenar con su voto este delirio político que atenta contra las libertades y convulsiona la sociedad, creando divisiones ya sea por la religión, la lengua, el color de la piel, o la orientación sexual. De lo contrario, reforzará los asuntos y los enfoques que ensanchan a su socio y adversario ultra, con viento internacional de cara, y que nos puede salir muy caro.