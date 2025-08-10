Imagen de Hiroshima dos días después del lanzamiento de la bomba atómica, el 8 de septiembre de 1945. / STANLEY TROUTMAN / AP

En Japón se conmemora estos días el 80º aniversario de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. 70.000 personas en Hiroshima y 40.000 en Nagasaki murieron en el acto. El número de fallecidos se duplicaría a causa de la radiación.

Mientras tanto, los Hibakusha —término japonés con el que se designa a los supervivientes— persisten en denunciar el peligro de las bombas, y el riesgo de que se olvide el peligro de las bombas. Aquella cita del español George Santayana inscrita en el campo de concentración de Auschwitz: «Aquellos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla»». Que el olvido nos condene a otro Hiroshima.

Comparte ese temor el Comité Nobel Noruego, que otorgó el Premio de la Paz en la pasada edición a la organización japonesa Nihon Hidankyo, fundada en 1956, «por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares». En un contexto donde estas armas «han ganado aún más relevancia por tensiones internacionales».

Unas «tensiones internacionales» que se asemejan a otras anteriores, como si nada —absolutamente nada— hubiéramos aprendido de la historia. Lo dejó claro durante la rueda de prensa ofrecida por el copresidente de Nihon Hidankyo, Toshiyuki Mimaki, tras el anuncio del galardón. A las puertas del ayuntamiento de Hiroshima, se lamentaba: «En Gaza están abrazando a niños bañados en sangre. Tras la guerra, muchos niños quedaron huérfanos por las bombas atómicas, el mismo sufrimiento que el de los niños de Gaza».

El embajador israelí en Japón, Gilad Cohen, criticó la comparación de la destrucción provocada por los ataques nucleares estadounidenses en 1945 con la «operación israelí» en Palestina, calificándola como «indignante y sin fundamento». Y sin embargo, desde la Nakba —el desplazamiento forzado del pueblo palestino en 1948—, Israel ha asesinado a 154.000 palestinos. Solo desde que Cohen pronunciara las palabras «indignante y sin fundamento», Israel ha matado a más de 18.000 palestinos en Gaza, 6.000 de ellos, niños. La mayoría, mientras hacían cola para buscar comida o en campos de refugiados declarados por el gobierno israelí como «zonas seguras».

Un año después de la masacre en Hiroshima y Nagasaki, la portada de la revista TIME mostraba a un judío, Albert Einstein, junto a una explosión. En medio de la nube de humo podía leerse: «E=mc²». El artículo señalaba que «Albert Einstein no trabajó directamente en la bomba atómica, pero fue el padre de la bomba por dos motivos».

El primero: que en 1905, 40 años antes de las bombas, Einstein publicó la que hoy es considerada una de las fórmulas más famosas de la historia, que establece que la energía (E) es igual a su masa (m) multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado (c²).

El segundo motivo; el mayor reproche de TIME hacia «el padre de la bomba nuclear» era el que él mismo se hacía. A finales de 1939, el científico, que había huido de la Alemania de Hitler para refugiarse en Estados Unidos, dirigió una carta al presidente Franklin D. Roosevelt. En ella, manifestaba su convicción de que una reacción en cadena controlada de fisión atómica era factible —y por ende, la bomba atómica— y que el gobierno alemán debía de estar trabajando en ella, por lo que Estados Unidos debía adelantarse o la civilización perecería.

En 2024, se subastó en Christie’s por cerca de 4 millones de dólares, anunciada como «posiblemente la carta más influyente del siglo XX».

«Posiblemente», sí. En 1947, Einstein dijo: «Si hubiera sabido que los alemanes no lograrían producir una bomba atómica, nunca habría movido un dedo».

Pero desde entonces, tomó partido. En 1948, junto a otras personalidades de la comunidad judía, envió una carta a los editores de The New York Times en repulsa por la visita de Menachem Begin, líder del Partido de la Libertad, a Estados Unidos. Lo acusaba de predicar, en el recién creado Estado de Israel, «una mezcla de ultranacionalismo, misticismo religioso y superioridad racial», refiriéndose al colonialismo como «muy publicitados esfuerzos de inmigración dedicados principalmente a traer compatriotas fascistas». «Un ejemplo impactante fue su comportamiento en la aldea árabe de Deir Yassin. Una pacífica aldea, que no era un objetivo militar. Mataron a la mayoría de sus habitantes: 240 hombres, mujeres y niños, y mantuvieron vivos a algunos de ellos para que desfilaran como cautivos por las calles de Jerusalén».

En 1952 ofrecieron a Einstein presidir el Estado de Israel. Declinó la oferta. Begin sí se convirtió en primer ministro en 1977. El actual, Benjamín Netanyahu, acaba de anunciar, no el fin de la masacre, sino la ampliación de la ofensiva hasta la toma total de Gaza.

Y mientras la historia se repite, ¡delante de nuestros ojos! Quién sabe si, dentro de 80 años, quedará algún «Hibakusha» gazatí, vivo, para advertir al mundo —por enésima vez—… del peligro del olvido.